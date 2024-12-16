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Asgari Ücret 2025 Zammında İkinci Toplantı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yeniden Bir Araya Geldi

Asgari Ücret 2025 Zammında İkinci Toplantı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yeniden Bir Araya Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.12.2024 - 14:35

Asgari ücret 2025 zammı için ikinci toplantı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirmiş ve ikinci toplantı için bugüne (16 Aralık Pazartesi) sözleşmişti. Toplantı 14.30 itibarıyla başladı.

Bugünkü toplantıda ekonomik veriler ve çalışanların durumu masaya yatırılacak. Rakamın telaffuz edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 zammı için ikinci toplantısına başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yeniden bir araya geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 zammı için ikinci toplantısına başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yeniden bir araya geldi.

İlk toplantı 10 Aralık Salı günü gerçekleşmişti. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, ilk rakamı işveren ve hükümetten beklediğini dile getirmişti.

Bugün ne konuşulacak?

Bugün ne konuşulacak?

Bugün gerçekleştirilen toplantıda ekonomik veriler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri raporlarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaşacak.

Asgari ücret 2025 zam senaryoları:

Asgari ücret 2025 zam senaryoları:

(Mevcut asgari ücret 17 bin 2 TL.) 

  • %20 zam 20.403 TL

  • %25 zam 21.253 TL

  • %30 zam 22.103 TL

  • %35 zam 22.953 TL

  • %40 zam 23.803 TL

  • %45 zam 24.654 TL

  • %50 zam 25.504 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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