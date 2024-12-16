Asgari Ücret 2025 Zammında İkinci Toplantı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yeniden Bir Araya Geldi
Asgari Ücret 2025 Zammında İkinci Toplantı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yeniden Bir Araya Geldi
Asgari ücret 2025 zammı için ikinci toplantı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirmiş ve ikinci toplantı için bugüne (16 Aralık Pazartesi) sözleşmişti. Toplantı 14.30 itibarıyla başladı.
Bugünkü toplantıda ekonomik veriler ve çalışanların durumu masaya yatırılacak. Rakamın telaffuz edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 zammı için ikinci toplantısına başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yeniden bir araya geldi.
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Bugün ne konuşulacak?
Asgari ücret 2025 zam senaryoları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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