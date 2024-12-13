Asgari Ücret Zammı İkinci Toplantısında Masaya Pazarlığı Başlatacak Veriler Gelecek

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek, hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz.' demişti.

Toplantı sonrası konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise “Her yıl 4 kez yapıyorduk, bu yıl büyük ihtimalle 3 kez yapılır. Üçüncü toplantıda bize rakam söylenir, biz de açıklarız. Temennimiz oybirliği ile asgari ücret belirlensin.” ifadelerini kullanmıştı.