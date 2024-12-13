Asgari Ücret Zammı İkinci Toplantısında Masaya Pazarlığı Başlatacak Veriler Gelecek
Asgari Ücret Zammı İkinci Toplantısında Masaya Pazarlığı Başlatacak Veriler Gelecek
Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı için süreç, 10 Aralık Salı günü başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi, 16 Aralık Pazartesi günü için ikinci toplantı için sözleşti.
İlk toplantıda rakam konuşulmadı ancak; ilk toplantıdan çıkan havaya göre 2025 asgari ücret zammının üçüncü görüşmede belli olması bekleniyor.
Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında hangi konular konuşulacak, hangi rakamlar gündeme gelecek?
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık Salı günü 2025 yılı asgari ücret zammını belirlemek için toplandı. 2025 yılı zammı için ilk kez toplanan komisyon, 16 Aralık Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek.
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16 Aralık Pazartesi günü bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masada hangi konular olacak?
TÜRK-İŞ ilk toplantı sonrası yaptığı açıklamada ilk olarak işveren ve hükümet kanadından bir rakam telaffuzu beklediklerini belirtmişti. Buna göre geçen sene olduğu gibi ilk teklifin Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından verilmesi bekleniyor.
Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak güncellenmişti. Enflasyon verileri asgari ücret zammının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
Zam senaryoları şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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