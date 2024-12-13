onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücret Zammı İkinci Toplantısında Masaya Pazarlığı Başlatacak Veriler Gelecek

Asgari Ücret Zammı İkinci Toplantısında Masaya Pazarlığı Başlatacak Veriler Gelecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2024 - 19:23

Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı için süreç, 10 Aralık Salı günü başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi, 16 Aralık Pazartesi günü için ikinci toplantı için sözleşti.

İlk toplantıda rakam konuşulmadı ancak; ilk toplantıdan çıkan havaya göre 2025 asgari ücret zammının üçüncü görüşmede belli olması bekleniyor.

Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında hangi konular konuşulacak, hangi rakamlar gündeme gelecek?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık Salı günü 2025 yılı asgari ücret zammını belirlemek için toplandı. 2025 yılı zammı için ilk kez toplanan komisyon, 16 Aralık Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık Salı günü 2025 yılı asgari ücret zammını belirlemek için toplandı. 2025 yılı zammı için ilk kez toplanan komisyon, 16 Aralık Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek.

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek, hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz.' demişti.

Toplantı sonrası konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise “Her yıl 4 kez yapıyorduk, bu yıl büyük ihtimalle 3 kez yapılır. Üçüncü toplantıda bize rakam söylenir, biz de açıklarız. Temennimiz oybirliği ile asgari ücret belirlensin.” ifadelerini kullanmıştı.

16 Aralık Pazartesi günü bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masada hangi konular olacak?

16 Aralık Pazartesi günü bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masada hangi konular olacak?

Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, ikinci toplantıda ücretlilerin genel durumu, Maliye Bakanlığı verileri ve Devlet İstatistik Enstitüsü'nün hazırladığı verilerin masada olacağını söyledi.

Yılmaz, 'Bunun üzerinden pazarlık yapılacağını söyleyebiliriz.' dedi.

TÜRK-İŞ ilk toplantı sonrası yaptığı açıklamada ilk olarak işveren ve hükümet kanadından bir rakam telaffuzu beklediklerini belirtmişti. Buna göre geçen sene olduğu gibi ilk teklifin Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından verilmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ ilk toplantı sonrası yaptığı açıklamada ilk olarak işveren ve hükümet kanadından bir rakam telaffuzu beklediklerini belirtmişti. Buna göre geçen sene olduğu gibi ilk teklifin Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından verilmesi bekleniyor.

31 Aralık 2024’e kadar asgari ücret zammı belli olacak.

Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak güncellenmişti. Enflasyon verileri asgari ücret zammının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak güncellenmişti. Enflasyon verileri asgari ücret zammının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Zam senaryoları şöyle:

Zam senaryoları şöyle:

  • % 20 zam: 20.402 TL 

  • % 25 zam: 21.252 TL 

  • % 30 zam: 22.102 TL 

  • % 35 zam: 22.952 TL 

  • % 40 zam: 23.802 TL 

  • % 45 zam: 24.652 TL 

  • % 50 zam: 25.503 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın