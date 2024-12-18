Süte Zam Geldi: 1 Ocak 2025’ten İtibaren Geçerli Olacak
Süte Zam Geldi: 1 Ocak 2025’ten İtibaren Geçerli Olacak
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Çiğ süte yüzde 17 zam geldi. Böylece yeni fiyat 17,15 lira oldu. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.
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Karar, Ulusal Süt Konseyi (USK) internet sitesinde yer aldı. Duyuruda, çiğ inek sütünün tavsiye edilen satış fiyatının, üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendiği dile getirildi.
Soğutma, nakliye ve diğer giderler üreticiye ilave ödenecek.
Öte yandan çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden ele alınacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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