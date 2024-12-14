Benzine Gece Yarısı Zam Geldi: Bu Sabah Tabelalar Değişti
Benzine Gece Yarısı Zam Geldi: Bu Sabah Tabelalar Değişti
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Orta Doğu'da artan gerilim, döviz kurundaki dalgalanmalar petrol fiyatlarını etkiliyor. Neredeyse her gün akaryakıt zammına uyanırken bugün de benzine yeni zam geldi.
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Gece yarısı itibarıyla benzin 98 kuruş zamlandı. Akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişirken İstanbul’da 42,12 TL’ye satılan benzinin litresi son zamla 43,12 TL oldu.
Üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları şöyle👇🏻
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin: 43.10-12 TL / Motorin: 43.30 TL / LPG: 26.03 TL
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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