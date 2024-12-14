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Benzine Gece Yarısı Zam Geldi: Bu Sabah Tabelalar Değişti

Benzine Gece Yarısı Zam Geldi: Bu Sabah Tabelalar Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.12.2024 - 09:33

Dövizdeki hareketlilik, Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını önemli ölçüde etkileyen etkenlerden. Neredeyse her gün akaryakıt zammının olmadığı bir günümüz olmuyor. Gece yarısı itibarıyla benzinin litresine 98 kuruş zam geldi. Bazı akaryakıt şirketlerinde fiyat değişimi 1 TL oldu.

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Orta Doğu'da artan gerilim, döviz kurundaki dalgalanmalar petrol fiyatlarını etkiliyor. Neredeyse her gün akaryakıt zammına uyanırken bugün de benzine yeni zam geldi.

Orta Doğu'da artan gerilim, döviz kurundaki dalgalanmalar petrol fiyatlarını etkiliyor. Neredeyse her gün akaryakıt zammına uyanırken bugün de benzine yeni zam geldi.

Gece yarısı itibarıyla benzin 98 kuruş zamlandı. Akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişirken İstanbul’da 42,12 TL’ye satılan benzinin litresi son zamla 43,12 TL oldu.

Gece yarısı itibarıyla benzin 98 kuruş zamlandı. Akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişirken İstanbul’da 42,12 TL’ye satılan benzinin litresi son zamla 43,12 TL oldu.

Üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları şöyle👇🏻

Üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları şöyle👇🏻

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin: 43.10-12 TL / Motorin: 43.30 TL / LPG: 26.03 TL

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin: 43.10-12 TL / Motorin: 43.30 TL / LPG: 26.03 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.99 TL/Litre

Motorin: 43.24 TL/Litre

LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.53 TL/Litre

Motorin: 43,87 TL/Litre

LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 44,02 TL/Litre

Motorin: 44,39 TL/Litre

LPG: 25.94 TL/Litre

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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