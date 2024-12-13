Motorin Sabit, Benzin Fiyatı Yükseliyor: Cumartesi Günü Farkı Hissedeceksiniz!
Motorin Sabit, Benzin Fiyatı Yükseliyor: Cumartesi Günü Farkı Hissedeceksiniz!
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında değişiklikler devam ediyor. Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 98 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.
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Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor. Aynı şekilde LPG fiyatlarında da şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.
13 Aralık 2024 tarihi itibariyle İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 42.01 TL, Avrupa Yakası'nda 42.12 TL, motorin fiyatı ise Anadolu Yakası'nda 43.24 TL, Avrupa Yakası'nda 43.30 TL seviyesinde bulunuyor.
İzmir’de ise benzin 43,04 TL, motorin 44,39 TL olarak belirlenmişken, Ankara'da benzin fiyatı 42,54 TL, motorin fiyatı ise 43,87 TL seviyesinde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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