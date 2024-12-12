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Kış Ortasında Buz Gibi Haber: Algida Dondurmaya Zam Geliyor

Kış Ortasında Buz Gibi Haber: Algida Dondurmaya Zam Geliyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 16:00

2024 yılının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tüketicilerin severek tükettiği birçok ürün artık 'lüks' sayılabilecek rakamlara ulaştı. Bunlardan birisi de dondurma oldu. Algida dondurma markasına 21 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere zam geleceği iddia edildi.

Kış ortasında buz gibi bir zam haberimiz oldu!

Kaynak: Zam Haber

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Yaz aylarının en sevilen yiyeceği dondurmaya, kış aylarında zam geldi.

Yaz aylarının en sevilen yiyeceği dondurmaya, kış aylarında zam geldi.

2024 yılının sonunun yaklaşmasıyla yeni yıldan önce birçok farklı ürün grubunda zamlar dikkat çekti. Henüz asgari ücret belli olmadan zamlı fiyatlar uygulanmaya başlandı.

Zam gelen bir diğer ürün grubu da Algida'nın dondurmaları oldu.

Zam gelen bir diğer ürün grubu da Algida'nın dondurmaları oldu.

Zam Haber'in aktardığı habere göre, Algida markasının dondurmalarına 10, 15 ve 2,5 TL'lik zamlar uygulandı.

Ünlü markanın en ucuz dondurması 10 TL olarak listelendi. Çoğu ürüne ise 10 TL ila 15 TL arasında zam yapıldığı görüldü.

Ünlü markanın en ucuz dondurması 10 TL olarak listelendi. Çoğu ürüne ise 10 TL ila 15 TL arasında zam yapıldığı görüldü.

Dondurma fiyatları ise 10, 20, 30, 35, 40, 45, 55 TL olarak güncellendi.

Zam Haber'in aktardığı yeni liste ise bu şekilde;

Zam Haber'in aktardığı yeni liste ise bu şekilde;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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meraklikofteci

% bilmem kaç sütçük vsvs... Cidden son 3-4 yıldır yenecek kıvamda değil 1-2 çeşit hariç

Ömer

boykot sebebiyle almayı bıraktım zaten fiyatları kazık, 1 liralık dondurma 15-20 lira mesela