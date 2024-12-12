Kış Ortasında Buz Gibi Haber: Algida Dondurmaya Zam Geliyor

2024 yılının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tüketicilerin severek tükettiği birçok ürün artık 'lüks' sayılabilecek rakamlara ulaştı. Bunlardan birisi de dondurma oldu. Algida dondurma markasına 21 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere zam geleceği iddia edildi.

Kış ortasında buz gibi bir zam haberimiz oldu!

Kaynak: Zam Haber