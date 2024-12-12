Milyonlarca Hat Sahibini Yakından İlgilendiriyor: Yeni Vergi Rakamları Belli Oldu

2024 yılında telefon hattı sahiplerinden her ay düzenli olarak alınan Özel İletişim Vergisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 575 lira olacak. Ekonomim'in aktardığı bilgilere göre; Yeni hat alacak bireylerden, faturalı yada faturasız hat ayrımı olmaksızın her kullanıcıdan alınan aylık ücret ise 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.