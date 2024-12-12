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Milyonlarca Hat Sahibini Yakından İlgilendiriyor: Yeni Vergi Rakamları Belli Oldu

Milyonlarca Hat Sahibini Yakından İlgilendiriyor: Yeni Vergi Rakamları Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.12.2024 - 08:57 Son Güncelleme: 12.12.2024 - 09:16

2024 yılında telefon hattı sahiplerinden her ay düzenli olarak alınan Özel İletişim Vergisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 575 lira olacak. Ekonomim'in aktardığı bilgilere göre; Yeni hat alacak bireylerden, faturalı yada faturasız hat ayrımı olmaksızın her kullanıcıdan alınan aylık ücret ise 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.

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Milyonlarca hat sahibini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Milyonlarca hat sahibini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de 1999 yılında yaşanan deprem sonrası yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi telefon hattı sahiplerinden aylık olarak tahsil ediliyor.

Türkiye'de 1999 yılında yaşanan deprem sonrası yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi telefon hattı sahiplerinden aylık olarak tahsil ediliyor.

2024 yılında 400 lira olarak belirlenen ÖİV 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zamlanarak 575 lira olacak.

2024 yılında 400 lira olarak belirlenen ÖİV 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zamlanarak 575 lira olacak.

Ekonomim'in aktardığı bilgilere göre;Yeni hat alacak bireylerden, faturalı ya da faturasız hat ayrımı olmaksızın her kullanıcıdan alınan aylık ücret ise 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.

Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek.

Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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