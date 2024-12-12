67 Yıldır ABD'nin Elindeydi: Trabzonlu İş İnsanına Satıldı: Arazi İçin İstenen Rakam Sır Gibi Saklanıyor

Ankara’nın Atatürk Bulvarı’ndaki eski ABD Büyükelçiliği binası ve 23 dönümlük arazisi, Trabzonlu iş insanı Şemsettin Hancı'ya satıldı. Böylelikle 67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu. Arazi için istenen rakam ise sır gibi saklanıyor. 20 milyon dolar iddiasıyla ilgili ise Hancı 'Günümüzde öyle bir yeri bu parayla almak mümkün değil' dedi.