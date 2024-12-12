67 Yıldır ABD'nin Elindeydi: Trabzonlu İş İnsanına Satıldı: Arazi İçin İstenen Rakam Sır Gibi Saklanıyor
67 Yıldır ABD'nin Elindeydi: Trabzonlu İş İnsanına Satıldı: Arazi İçin İstenen Rakam Sır Gibi Saklanıyor
Ankara’nın Atatürk Bulvarı’ndaki eski ABD Büyükelçiliği binası ve 23 dönümlük arazisi, Trabzonlu iş insanı Şemsettin Hancı'ya satıldı. Böylelikle 67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu. Arazi için istenen rakam ise sır gibi saklanıyor. 20 milyon dolar iddiasıyla ilgili ise Hancı 'Günümüzde öyle bir yeri bu parayla almak mümkün değil' dedi.
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ABD'nin eski Ankara Büyükelçiliği, 2 yıl önce satışa çıkarıldı.
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2 yılın sonunda arazi Trabzonlu iş adamı Şemsettin Hancı tarafından satın alındı. Arazi ABD toprağı statüsünden Türk toprağı statüsüne geçti. Show Haber'e konuşan Hancı, muhabirin ''9 haneli bir rakam diyebilir miyiz?'' sorusuna "Gizlilik anlaşması yapıldı. Tabi çok daha büyük bir rakama alındı" diyerek yanıt verdi.
20 milyon dolar iddiasıyla ilgili konuşan Hancı, "Günümüzde öyle bir yeri bu parayla almak mümkün değil. Orası ABD toprağıydı, para nakit olarak taksitsiz ödendi. 7 aylık süreç sonucunda bizde karar kıldılar. Böyle yerler belki de 100 yılda bir denk gelebilecek bir şey. Fırsat oluşunca burada ne yaparız anlamında hareket etmedik. Ankara'nın tam ortasında, güzel bir otel olabilir" dedi.
46 yaşında başarılı bir iş insanı olan Şemsettin Hancı, yemek sektörü başta olmak üzere turizm ve gıda alanında faaliyet gösteriyor. Aşhan Yemek Gıda ve Turizm A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı olan Hancı, Çamburnu dinlenme tesislerinin de sahibi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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