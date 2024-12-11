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İki Gündür Yanıyor: Zemin Etüdü Çalışmasında Gaz Bulundu

İki Gündür Yanıyor: Zemin Etüdü Çalışmasında Gaz Bulundu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.12.2024 - 14:20

Yerden çıkıp alev aldı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika inşaatı için yapılan zemin etüdü sırasında gaz bulundu. 2 gündür yanan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Uluabat Mahalle Muhtarı Ramazan Hamamcı, 'Pazartesi saat 08.30'dan beri bu gaz yanıyor. Sonucu bekliyoruz ama yetkililer dedi ki yüzde 80 doğal gaz. Köyümüzde güzel bir şey çıkması bizi heyecanlandırıyor. Köyümüz için de iyi ama ne kadar rezervi var onu bilmiyoruz' dedi. 

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Uluabat Mahallesi'nde yaşayanlar merakla tahlil sonuçlarını bekliyor.

Uluabat Mahallesi'nde yaşayanlar merakla tahlil sonuçlarını bekliyor.

Uluabat Mahallesi Aktaş mevkisinde pazartesi günü bir fabrikanın inşaatı için yapılan zemin etüdü çalışmaları sırasında sondaj makineyle 20 metre derinliğe inildiğinde tazyikli hava çıktı.

Uluabat Mahallesi Aktaş mevkisinde pazartesi günü bir fabrikanın inşaatı için yapılan zemin etüdü çalışmaları sırasında sondaj makineyle 20 metre derinliğe inildiğinde tazyikli hava çıktı.

Sondajı yapan operatör Emrah Us, çıkan havanın gaz olup olmadığını tespit etmek için ateş yaktı. Çıkan hava alev alınca durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye, jandarma ve BOTAŞ yetkilileri zeminden çıkan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Sondajı yapan operatör Emrah Us, çıkan havanın gaz olup olmadığını tespit etmek için ateş yaktı. Çıkan hava alev alınca durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye, jandarma ve BOTAŞ yetkilileri zeminden çıkan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

"Burada normal zemin etüdü yapıyoruz. 4 kuyuyu 15 metre deldik. Mühendis, 5'inci kuyu 20 metre delmemi istedi. 20 metreye indim, takımı çektiğimde, alttan sifon yaptığını fark ettim'' diyen operatör Emrah Us, sözlerine şöyle devam etti: '

"Burada normal zemin etüdü yapıyoruz. 4 kuyuyu 15 metre deldik. Mühendis, 5'inci kuyu 20 metre delmemi istedi. 20 metreye indim, takımı çektiğimde, alttan sifon yaptığını fark ettim'' diyen operatör Emrah Us, sözlerine şöyle devam etti: '

'İlk başta ben su sifonu yapıyor diye takımı 3 metre yukarı aldım. Hala devam ettiğini fark ettiğimde, 'metan gazı 'olabilir diye düşündüm. Bir kağıt parçasını tutuşturup üzerine atınca yanmaya başladı. Bir müddet sönmesini bekledim, sönmeyince yetkililere bildirdim. O gündür yanıyor. Yetkililer ilk günü gelip değerlendirme yaptılar, baktılar."

'İlk başta ben su sifonu yapıyor diye takımı 3 metre yukarı aldım. Hala devam ettiğini fark ettiğimde, 'metan gazı 'olabilir diye düşündüm. Bir kağıt parçasını tutuşturup üzerine atınca yanmaya başladı. Bir müddet sönmesini bekledim, sönmeyince yetkililere bildirdim. O gündür yanıyor. Yetkililer ilk günü gelip değerlendirme yaptılar, baktılar."
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Konuya ilişkin konuşan Uluabat Mahalle Muhtarı Ramazan Hamamcı, "Pazartesi saat 08.30'dan beri bu gaz yanıyor. Fabrika zemin etüt çalışmaları yapıldığı sırada 20 metrede ölçüm yapılırken, bu gaz çıkıyor. Pazartesi saat 08.30'dan beri yanıyor. Zemin etüdü yaparken çıkıyor. Bu 3'üncü gün. AFAD, jandarma, BOTAŞ ve doğal gaz firması geldi, tahlil yaptılar. Şimdi sonucunu bekliyoruz ama yetkililer dedi ki yüzde 80 doğal gaz. Köyümüzde güzel bir şey çıkması bizi heyecanlandırıyor. Köyümüz için de iyi ama ne kadar rezervi var onu bilmiyoruz. Kesinleşmiş tahlil sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Konuya ilişkin konuşan Uluabat Mahalle Muhtarı Ramazan Hamamcı, "Pazartesi saat 08.30'dan beri bu gaz yanıyor. Fabrika zemin etüt çalışmaları yapıldığı sırada 20 metrede ölçüm yapılırken, bu gaz çıkıyor. Pazartesi saat 08.30'dan beri yanıyor. Zemin etüdü yaparken çıkıyor. Bu 3'üncü gün. AFAD, jandarma, BOTAŞ ve doğal gaz firması geldi, tahlil yaptılar. Şimdi sonucunu bekliyoruz ama yetkililer dedi ki yüzde 80 doğal gaz. Köyümüzde güzel bir şey çıkması bizi heyecanlandırıyor. Köyümüz için de iyi ama ne kadar rezervi var onu bilmiyoruz. Kesinleşmiş tahlil sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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