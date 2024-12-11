İki Gündür Yanıyor: Zemin Etüdü Çalışmasında Gaz Bulundu

Yerden çıkıp alev aldı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika inşaatı için yapılan zemin etüdü sırasında gaz bulundu. 2 gündür yanan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Uluabat Mahalle Muhtarı Ramazan Hamamcı, 'Pazartesi saat 08.30'dan beri bu gaz yanıyor. Sonucu bekliyoruz ama yetkililer dedi ki yüzde 80 doğal gaz. Köyümüzde güzel bir şey çıkması bizi heyecanlandırıyor. Köyümüz için de iyi ama ne kadar rezervi var onu bilmiyoruz' dedi.