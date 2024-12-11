Şanlıurfa'da Kuduz Alarmı: Kuduz Tedavisi Gören 9 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
Şanlıurfa'da Kuduz Alarmı: Kuduz Tedavisi Gören 9 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
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Elazığ'dan acı haber geldi.
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Şanlıurfa’da kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.
Hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 yaşındaki çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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