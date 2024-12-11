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Şanlıurfa'da Kuduz Alarmı: Kuduz Tedavisi Gören 9 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

Şanlıurfa'da Kuduz Alarmı: Kuduz Tedavisi Gören 9 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.12.2024 - 10:35

Şanlıurfa'da kuduz alarmı. Kuduz hastalığı nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Muhammed Muaz, hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

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Elazığ'dan acı haber geldi.

Elazığ'dan acı haber geldi.

Şanlıurfa’da kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Şanlıurfa’da kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 yaşındaki çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 yaşındaki çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

Çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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