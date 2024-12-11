Güney Kore'de Kriz Büyüdü: Devlet Başkanlığı Ofisi'ne Polis Baskını
Güney Kore'de Kriz Büyüdü: Devlet Başkanlığı Ofisi'ne Polis Baskını
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurması sonrası çıkan kriz büyüdü. Sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yargılanması için özel yetkili savcı atandı. Polis, soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi. Sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, tutuklandı. Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.
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Güney Kore Meclisinde bu kez sıkıyönetim ilanında rol alan 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarı oylandı. Aralarında Devlet Başkanı Yoon, eski Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanınının da olduğu 8 kişinin gözaltına alınması talebini içeren karar tasarısı 94'e karşı 191 oyla kabul edildi.
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Polis, sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi. Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Seul Bölge Mahkemesi kararıyla resmen tutuklandı. Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararı ile tutuklanan ilk yetkili oldu. Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.
Son olarak dün, muhalefet partileri aralarında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un da bulunduğu 8 üst düzey yetkilinin tutuklanması talebini içeren bir karar tasarısını Ulusal Meclis'e sunmuştu. Tasarı, 94’e karşı 191 oyla kabul edilirken, 3 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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