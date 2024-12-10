Narin Davasında Ortalık Karıştı: Duruşmaya 17 Gün Kala Avukatlar Kavga Etti
Narin Davasında Ortalık Karıştı: Duruşmaya 17 Gün Kala Avukatlar Kavga Etti
Narin Güran'ın ölümünün aydınlatılması için açılan davada ortalık karıştı. Duruşmaya 17 gün kala sanık avukatları kavga etti. Sanıklar Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın avukatları sosyal medyada birbirine girdi. Salim Güran'ın avukatı Bahtiyar'ın erkek kardeşinin eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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Sanıklar yeniden 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya günler kala, sanık avukatları sosyal medya üzerinden yeni iddialar dile getirmeye başladı. Bunun üzerine avukatlar birbirine girdi.
Tutuklu sanık Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından Nevzat Bahtiyar’ın eşinin kardeşi olan A.B. ile aralarındaki telefon trafiğini paylaşarak, "yasak aşk" iddiasında bulundu. Akdağ, “Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor” dedi.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi A.B. ile yasak aşk yaşadığını öne süren Avukat Onur Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi olan A.B. arasında Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 kez arama ve cevapsız arama kaydı bulunmaktadır! BTK tarafından dosyaya gönderilen iletişimin tespitine yönelik kayıtları incelediğimizde Nevzat'ın kendi kardeşi olan Mehmet ile dahi bu kadar arama geçmişi bulunmamakta!" dedi.
Bu iddialara yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Adnan Ateş, “Müvekkil Nevzat Bahtiyar’ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar’ın eşi ile görüştüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. A.B. adına kayıtlı GSM hattı kocası Mehmet Bahtiyar tarafından kullanılmakta olup iddia edilen görüşmeler Nevzat ile kardeşi Mehmet arasında yapılan görüşmelerdir. Dolayısıyla müvekkil Nevzat Bahtiyar’ın kendisinin yaşadığı ve karşı tarafa yansıttığı bir eylemi bulunmamaktadır” diye yazdı.
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Son olarak Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ'dan bir paylaşım daha geldi. Akdağ, “Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Mehmet Bahtiyar ile de aynı zaman aralağında 158 görüşmesi var. Şimdi Mehmet Bahtiyar’ın iki hat kullandığını mı iddia ediyorsunuz? Hem karısına ait hattı hem de kendisine ait hattı ayrı ayrı kullandığını mı iddia ediyorsunuz?” diye sordu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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