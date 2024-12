İfşalar Devam Ediyor: Döner Yerine Bakın Neler Yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor. Liste bir kez daha güncellendi. 6 Aralık tarihli listede zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ gibi ürünler yer aldı. Köftede et kullanılmadığı görülürken, et dönerden çıkanlar mide bulandırdı.