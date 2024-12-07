İfşalar Devam Ediyor: Döner Yerine Bakın Neler Yedirmişler!
İfşalar Devam Ediyor: Döner Yerine Bakın Neler Yedirmişler!
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor. Liste bir kez daha güncellendi. 6 Aralık tarihli listede zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ gibi ürünler yer aldı. Köftede et kullanılmadığı görülürken, et dönerden çıkanlar mide bulandırdı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden gıdada hile yapan firmaları ve ürünlerini tek tek ifşa ediyor.
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6 Aralık tarihli listede zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ da yapılan hileler yer aldı. Listeye göre; Mudanya Köy-Koop, Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markasına ait zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.
02 Adana Yasin Poyraz isimli firmanın et dönerinde ise deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı görüldü. İzmir merkezli Kazan Köfte'de ise soya tespiti yapıldı.
Listeye Hatice Gecegiden firmasının bitkisel karışım yağı girdi. Söz konusu üründe 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti' yapıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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