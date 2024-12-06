O Markanın Adı Bu Listede Yer Aldı: Sucuk Yerine Kanatlı Eti Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son hızla ifşaladığı markalara bir yenisi daha eklendi. Bakanlık tarafından hazırlanan liste bir kez daha güncellendi. Bakanlık listeyi açıklamaya başladığından beri sucuk markalarından en az biri bu listelerde yer aldı. Sucuk yerine ya eşek ya da kanatlı eti kullanıldıkları görüldü. Bu kez de listede bu zamana kadar adı hiç geçmeyen bir marka yer aldı. Bir sucuk markasının kanatlı eti kullandığı ortaya çıktı.