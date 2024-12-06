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O Markanın Adı Bu Listede Yer Aldı: Sucuk Yerine Kanatlı Eti Yedirmişler

O Markanın Adı Bu Listede Yer Aldı: Sucuk Yerine Kanatlı Eti Yedirmişler

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.12.2024 - 17:52

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son hızla ifşaladığı markalara bir yenisi daha eklendi. Bakanlık tarafından hazırlanan liste bir kez daha güncellendi. Bakanlık listeyi açıklamaya başladığından beri sucuk markalarından en az biri bu listelerde yer aldı. Sucuk yerine ya eşek ya da kanatlı eti kullanıldıkları görüldü. Bu kez de listede bu zamana kadar adı hiç geçmeyen bir marka yer aldı. Bir sucuk markasının kanatlı eti kullandığı ortaya çıktı. 

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısının 168'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısının ise 802'ye yükseldiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısının 168'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısının ise 802'ye yükseldiğini açıkladı.

Güncellenen listede, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında nişasta gibi taklit/tağşiş gösteren maddeler tespit edildi.

Güncellenen listede, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında nişasta gibi taklit/tağşiş gösteren maddeler tespit edildi.

İşte o liste:

İşte o liste:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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heisenberg

la bu marka ürünler nerede satılıyor kim alıyor bunları ?

Ahmet

O marka deyip ad sanı duyulmamış bir sucukçuyu haber yapmak,bildiğin dolandırıcılık

Selim Ciftcibasi

genellikle anadolunun köylerinde kasabalarinda bakkallarda satılan adı sanı duyulmamış ucuz firmalar