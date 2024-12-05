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Yatak Odasında Yakalandı: Yasak Aşk Ortaya Çıktı

Yatak Odasında Yakalandı: Yasak Aşk Ortaya Çıktı

yasak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.12.2024 - 07:21

Balkondan kaçmak isterken düşüp hayatını kaybetti, yasak aşk ortaya çıktı. Aksaray’da 'yasak aşk' yaşadığı evli kadının yatak odasında eşine yakalanan 26 yaşındaki Mikail Özkulluk, odanın balkonundan kaçmak isterken 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. 

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Olay sonrası ifade için gözaltına alınan kadın ve eşi serbest bırakıldı.

Olay sonrası ifade için gözaltına alınan kadın ve eşi serbest bırakıldı.

İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı 36 yaşındaki N.A. isimli evli kadınla ilişki yaşayan 26 yaşındaki Mikail Özkulluk, dün kadınla sözleşerek gece evine gitti. Yatak odasına giden N.A. ve Mikail Özkulluk burada vakit geçirdikleri esnada kadının eşi N.G.A. eve geldi.

İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı 36 yaşındaki N.A. isimli evli kadınla ilişki yaşayan 26 yaşındaki Mikail Özkulluk, dün kadınla sözleşerek gece evine gitti. Yatak odasına giden N.A. ve Mikail Özkulluk burada vakit geçirdikleri esnada kadının eşi N.G.A. eve geldi.

Karşısında bir anda birlikte olduğu kadının eşini gören Mikail Özkulluk, yarı çıplak bir şekilde yatak odasındaki balkondan kaçmak istedi. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak aşağıya inmek isteyen genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek ağır yaralandı.

Karşısında bir anda birlikte olduğu kadının eşini gören Mikail Özkulluk, yarı çıplak bir şekilde yatak odasındaki balkondan kaçmak istedi. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak aşağıya inmek isteyen genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek ağır yaralandı.

Düştüğü yerden kalkıp kaçmak isteyen Mikail Özkulluk, yol kenarına kadar gidebildi. Orada da yere yığıldı. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan genç, çevre sakinleri tarafından fark edildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Üşümemesi için bekçiler montunu çıkarıp şahsın üzerini örterken, şahsın kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Düştüğü yerden kalkıp kaçmak isteyen Mikail Özkulluk, yol kenarına kadar gidebildi. Orada da yere yığıldı. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan genç, çevre sakinleri tarafından fark edildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Üşümemesi için bekçiler montunu çıkarıp şahsın üzerini örterken, şahsın kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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