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Güney Kore'de Kriz Büyüdü: İstifası Kabul Edildi

Güney Kore'de Kriz Büyüdü: İstifası Kabul Edildi

Güney Kore
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.12.2024 - 06:51

Güney Kore'de çıkan kriz büyüdü. Herkesin şaşkınlıkla izlediği Güney Kore'de sular bir türlü durulmuyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurması üzerine parlamento karara karşı oy kullanarak 'geçersiz' kararını çıkarmıştı. Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim ilan etmesini öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifası kabul edildi.

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Savunma Bakanı Kim, sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili vatandaşlardan özür dilemişti.

Savunma Bakanı Kim, sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili vatandaşlardan özür dilemişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti. Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti. Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylama sonrası Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını kabul ettiği açıkladı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını kabul ettiği açıkladı.

Savunma Bakanı Kim, sıkıyönetim ilanıyla halkı endişeye sürükledikleri ve kargaşaya yol açtıkları için vatandaşlardan özür dilemişti.

Savunma Bakanı Kim, sıkıyönetim ilanıyla halkı endişeye sürükledikleri ve kargaşaya yol açtıkları için vatandaşlardan özür dilemişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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