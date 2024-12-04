Tahliyesini İsteyen Ümitcan Uygun'un Cezası Kesinleşti
Tahliyesini İsteyen Ümitcan Uygun'un Cezası Kesinleşti
Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tahliyesini isteyen Ümitcan Uygun'un cezası kesinleşti. Hankulu'nun ölümüne ilişkin davada, Ümitcan Uygun hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçu nedeniyle verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken, 'suç delillerini karartmak' ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Tahliyesini isteyen Ümitcan Uygun hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle Ümit Uygun'a "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. Ayrıca, Uygun'un tahliye talebinin reddine hükmedildi.
Ümitcan Uygun hakkında, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin ise ayrıca iddianame hazırlanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın