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Güney Kore'de Ortalık Karıştı! Seul Büyükelçiliği'nden Türk Vatandaşlarına Uyarı: 'Kalabalıklardan Uzak Durun'

Güney Kore'de Ortalık Karıştı! Seul Büyükelçiliği'nden Türk Vatandaşlarına Uyarı: 'Kalabalıklardan Uzak Durun'

Güney Kore
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.12.2024 - 06:37

Güney Kore'de ortalık karıştı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği Güney Kore'de sular durulmuyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurması üzerine parlamento karara karşı oy kullanarak 'geçersiz' kararını çıkardı. Harekete geçen Seul Büyükelçiliği ise ''Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır'' diyerek uyarılarda bulundu.

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Güney Kore'de Sıkı yönetim ilanı sonrası kriz çıktı.

Güney Kore'de Sıkı yönetim ilanı sonrası kriz çıktı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Karar sonrası ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve "teyakkuzda olunması" çağrısı yapıldı. Parlamentodan 'geçersiz' kararının çıkması üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararının kaldırılacağını duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Karar sonrası ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve "teyakkuzda olunması" çağrısı yapıldı. Parlamentodan 'geçersiz' kararının çıkması üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararının kaldırılacağını duyurdu.

Yaşananlar sonrası Seul Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır."

Yaşananlar sonrası Seul Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır."

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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