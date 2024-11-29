SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Emeklilere Kötü Haber: "Engelli Emekliliği Bitecek"
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Emeklilere Kötü Haber: "Engelli Emekliliği Bitecek"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere kötü haber verdi. ''Şimdiden geçmiş olsun'' diyerek emeklilerin haklarından birinin kaldırılacağını açıkladı. Engelli çalışanların emeklilik haklarının sınırlandırılmaya çalışıldığını söyleyen Erdursun, 'Kapsam 1.10.2008’den önce sigortalı olanları da içine alacak! Engelli emeklilik bitecek! Yazık çok yazık! Göz göre göre milletin yasal haklarını ellerinden alıyorlar' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanun teklifi, engelli çalışanların emeklilik haklarını sınırlandırmayı hedefliyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ''Şimdiden Geçmiş Olsun'' dedi.
2008 yılına işaret eden Erdursun paylaşımında, "Engelli (vergi indirimli) emekliliği de bitiriyorlar. Göz göre göre milletin yasal haklarını ellerinden alıyorlar. 1.10.2008’den sonra engelli emekliliğinde 193 sayılı gelir vergisi kanunun 31.maddesine göre vergi indirim belgesi ile vergi indirimli engelli statüsünde emeklilik, çalışma gücü kaybı ile değiştirildi. Kapsam 1.10.2008’den önce sigortalı olanları da içine alacak! Engelli emeklilik bitecek! Yazık çok yazık! Göz göre göre milletin yasal haklarını ellerinden alıyorlar" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın