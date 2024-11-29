Kayyumlar Devam Ediyor: DEM Partili Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Kayyumlar Devam Ediyor: DEM Partili Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyum Atandı
DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı görevden alındı ve yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum atandığını açıkladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Ayvaz Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan 'sözde özyönetim' açıklamasına ilişkin açılan davada sona gelindi.
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DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hazir'in hapis cezası alması sonrası jet hızıyla DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı. Tebliğ edilen kararı eş başkanlarının imzalamadığı iddia edildi.
İçişleri Bakanlığı, Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum atandığını duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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