Ayvaz Hazir Kimdir? Van Bahçesaray Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?
Ayvaz Hazir Kimdir? Van Bahçesaray Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?
İçişleri Bakanlığı yeni bir kayyum ataması daha açıkladı. DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı görevden alındı. Belediye başkanı Ayvaz Hazir'in yerine kayyum atandı. Hazir, 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den belediye başkan adayı olmuştu. Ayvaz Hazir ile ilgili yapılan araştırmalar ise arttı.
Peki Ayvaz Hazir kimdir, neden görevden alındı?
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Ayvaz Hazir Kimdir?
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Ayvaz Hazir Ne Zaman Seçildi?
Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir Neden Görevden Alındı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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