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Ayvaz Hazir Kimdir? Van Bahçesaray Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Ayvaz Hazir Kimdir? Van Bahçesaray Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 20:09

İçişleri Bakanlığı yeni bir kayyum ataması daha açıkladı. DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı görevden alındı. Belediye başkanı Ayvaz Hazir'in yerine kayyum atandı. Hazir, 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den belediye başkan adayı olmuştu. Ayvaz Hazir ile ilgili yapılan araştırmalar ise arttı. 

Peki Ayvaz Hazir kimdir, neden görevden alındı?

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Ayvaz Hazir Kimdir?

Ayvaz Hazir Kimdir?

Ayvaz Hazr, 1989 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı bir köyde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamladıktan sonra lisans eğitimine başladı. 

Ayvaz Hazir, 2014'te Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Ayvaz Hazir Ne Zaman Seçildi?

Ayvaz Hazir Ne Zaman Seçildi?

Ayvaz Hazir, üniversite mezuniyetinin ardından belediyede çeşitli görevlerde yer aldı. 2015-2017 yıllarında Bahçesaray Belediyesinde farklı birimlerde görev yapan isim, son olarak 2024 yılında başkanlığa adaylığını koydu.

2024 yerel seçimlerinde ise belediye başkanı olarak göreve başladı.

Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir Neden Görevden Alındı?

Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir Neden Görevden Alındı?

Ayvaz Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te 'sözde özyönetim' açıklamasına ilişkin dava açılmıştı. 

DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Ayvaz Hazir, hakkında verilen hapis kararının ardından görevinden alındı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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