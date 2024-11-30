Hazine Bakanlığı’ndan Dikkat Çeken Hamle: Limit 30 Bin Liraya Çıkarıldı
Hazine Bakanlığı’ndan Dikkat Çeken Hamle: Limit 30 Bin Liraya Çıkarıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle geldi. Satın alma düzenleme, mal ve hizmet alımlarında banka veya finans kurumları aracılığıyla ödeme yapma amacıyla kaydedilen alt limit artırıldı. 30 bin TL'yi aşan tüm alışverişlerde banka veya kredi kartı gibi finansal araçlar kullanmak zorunlu hale geldi. Yabancıların da ödeme işlemi değişti.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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7 bin lira olan zorunlu ödeme alt limiti, yeni düzenlemeyle 30 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişik yapıldı. Düzenlemeyle artık yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan kişilerin pasaport numarasının faturalarda belirtilmesi yeterli olacak; pasaport güvencesinin faturaya eklenmesi şartı kaldırıldı.
Vatandaş olmayanlar hariç olmak üzere, yabancı kişilerle yapılan tahsilat ve ödemelerin mali harcamaları yoluyla gerçekleştirilmesi devam etti. Ancak bu işlemlerde pasaport numarasının faturalarda belirtilmesi yeterli olacak; pasaport güvencesinin faturaya eklenmesi şartı kaldırıldı.
Son olarak "tahsilatı takip edilmeyen ilk iş günü sonucu" şartı da uygulanmayacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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