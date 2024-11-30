Hazine Bakanlığı’ndan Dikkat Çeken Hamle: Limit 30 Bin Liraya Çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle geldi. Satın alma düzenleme, mal ve hizmet alımlarında banka veya finans kurumları aracılığıyla ödeme yapma amacıyla kaydedilen alt limit artırıldı. 30 bin TL'yi aşan tüm alışverişlerde banka veya kredi kartı gibi finansal araçlar kullanmak zorunlu hale geldi. Yabancıların da ödeme işlemi değişti.