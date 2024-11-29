39 Gün Sürdü: Bütçe Kanunu Komisyonda Kabul Edildi
39 Gün Sürdü: Bütçe Kanunu Komisyonda Kabul Edildi
39 gün süren 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 22 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun 29 Kasım'da sona erdiğini açıkladı.
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2025 yılı bütçesi Komisyon'dan geçti.
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39 gün süren maratonun sonuna geldiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda ise 227 kamu kurumunun bütçesinin, 226 kamu kurumunun kesin hesabı ile 229 Sayıştay raporu üzerine 21 birleşim gerçekleştirildiğini ifade etti.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ise 22 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun 29 Kasım'da sona erdiğini açıkladı.
Görüşmelere ilişkin detaylar veren Muş, "Bu görüşmelerde, komisyon üyeleri dahil 267 milletvekilimizin toplam 1330 söz talebi karşılandı. Meclis'teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'i bu müzakerelere doğrudan katılarak katkıda bulundu" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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