AFAD Duyurdu: Antalya Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Duyurdu: Antalya Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Deprem sonrası açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur' dedi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Saat 22:13'de meydana gelen depremin derinliği 34.79 km olarak kaydedildi. Depremin ardından yurttaşlar sokaklara dökülürken, otellerdeki müşteriler de kendilerini dışarı attı.
Deprem sonrası açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya’mızda meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur" dedi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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