Dolandırıcılara Karşı Harekete Geçildi: 0850'li Numaralar İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Dolandırıcılara Karşı Harekete Geçildi: 0850'li Numaralar İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılara karşı harekete geçti. En çok şikayet edilen 0850'li numaralar için yeni düzenleme geliyor. Bu yeni uygulamayla yanıltıcı telefon aramaları ve dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesi hedefleniyor.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), GSM operatörlerinin yalnızca kendi abonelerine yönelik telefonla pazarlama yapabilmelerini sağlayacak yeni bir düzenleme için harekete geçti.
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Yeni düzenleme ile 0850’li numaralarla yapılan yanıltıcı aramaların engellenmesi hedefleniyor. BTK'nın hazırladığı yeni taslak, GSM operatörlerinin ve bunların anlaşmalı çağrı merkezlerinin kendi aboneleri dışındaki kişilere pazarlama amaçlı telefon aramaları yapmalarını da yasaklıyor.
Bu sayede tüketicilerin dolandırıcılık sonucu yüksek faturalarla karşılaşmalarının önüne geçilecek. 0850’li hatlar yerine, sabit hatlardan gelen çağrıların da engellenmesi konuşuluyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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