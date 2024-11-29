Dolandırıcılara Karşı Harekete Geçildi: 0850'li Numaralar İçin Yeni Düzenleme Geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılara karşı harekete geçti. En çok şikayet edilen 0850'li numaralar için yeni düzenleme geliyor. Bu yeni uygulamayla yanıltıcı telefon aramaları ve dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesi hedefleniyor.