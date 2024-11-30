Geri Sayım Başladı: Patronların Asgari Ücret Teklifi Belli Oldu

Milyonların merakla beklediği asgari ücret için geri sayım başladı. Gazeteci Fatih Portakal ile Cem Küçük asgari ücret zammı için hemfikir oldu. İki ünlü gazeteci de asgari ücretin 24 bin TL olacağını açıkladı. Peki, patronlar bu konuda ne düşünüyor? Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, patronların pazarlık masasına getireceği zam teklifi belli oldu.