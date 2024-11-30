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Geri Sayım Başladı: Patronların Asgari Ücret Teklifi Belli Oldu

Geri Sayım Başladı: Patronların Asgari Ücret Teklifi Belli Oldu

Asgari Ücret İşçi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.11.2024 - 12:37

Milyonların merakla beklediği asgari ücret için geri sayım başladı. Gazeteci Fatih Portakal ile Cem Küçük asgari ücret zammı için hemfikir oldu. İki ünlü gazeteci de asgari ücretin 24 bin TL olacağını açıkladı. Peki, patronlar bu konuda ne düşünüyor? Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, patronların pazarlık masasına getireceği zam teklifi belli oldu.

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Asgari ücret 2025 zammında resmi süreç 10 Aralık’ta başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak karar merakla beklenirken tahminler de yapılmaya başladı.

Asgari ücret 2025 zammında resmi süreç 10 Aralık’ta başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak karar merakla beklenirken tahminler de yapılmaya başladı.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını yakından ilgilendiren yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için harekete geçildi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını yakından ilgilendiren yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için harekete geçildi.

Yeni asgari ücrete ilişkin tahminler tek tek gelmeye başladı. Gazeteci Fatih Portakal ile Cem Küçük asgari ücret zammı için hemfikir oldu. İki ünlü gazeteci de asgari ücretin 24 bin TL olacağını açıkladı.

Yeni asgari ücrete ilişkin tahminler tek tek gelmeye başladı. Gazeteci Fatih Portakal ile Cem Küçük asgari ücret zammı için hemfikir oldu. İki ünlü gazeteci de asgari ücretin 24 bin TL olacağını açıkladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, patronların pazarlık masasına gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyonun ortalamasıyla geleceği iddia edildi.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Patronlar ise yüzde 44 ile yüzde 21'in ortalaması yani yüzde 32,5'lik zam önerecek.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Patronlar ise yüzde 44 ile yüzde 21'in ortalaması yani yüzde 32,5'lik zam önerecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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