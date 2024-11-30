Gazeteci Fatih Portakal 2025 Asgari Ücret Zammı İçin Duyduğu Rakamı Açıkladı

Asgari ücret pazarlığının minimum yüzde 25'ten başlayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar en az yüzde 30 zam yapılması taraftarı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 44. Eğer bu oranda bir artış yapılırsa asgari ücret 24 bin 483 TL’ye çıkacak.

Mevcut 17 bin 2 TL olan asgari ücret zammına dair senaryolar şöyle: