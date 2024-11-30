Gazeteci Fatih Portakal 2025 Asgari Ücret Zammı İçin Duyduğu Rakamı Açıkladı
Gazeteci Fatih Portakal 2025 Asgari Ücret Zammı İçin Duyduğu Rakamı Açıkladı
Asgari ücret 2025 zammında resmi süreç 10 Aralık’ta başlıyor. Bu tarihte Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek, 31 Aralık’a kadar ise karar verecekler. Asgari ücret maratonu bir ay sürecek. Milyonlarca çalışan 2025 zammını beklerken kulisler komisyonun toplantı tarihinin belli olmasından sonra hareketlendi.
Peş peşe masadaki ihtimaller konuşulurken gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV'de asgari ücrette rakam verdi. Peki asgari ücrette tahminler ve senaryolar neler?
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2025 asgari ücret zam maratonu 10 Aralık'ta başlıyor. 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın maaşlı zammını belirlemek için toplanacak.
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Asgari ücret zam senaryoları neler?
Gazeteci Fatih Portakal Sözcü ana haberde asgari ücrete dair rakam verdi. Yüzde 41 oranını veren Portakal, şunları söyledi:
"24 bin TL olacağı söyleniyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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