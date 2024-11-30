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Gazeteci Fatih Portakal 2025 Asgari Ücret Zammı İçin Duyduğu Rakamı Açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal 2025 Asgari Ücret Zammı İçin Duyduğu Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.11.2024 - 09:40

Asgari ücret 2025 zammında resmi süreç 10 Aralık’ta başlıyor. Bu tarihte Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek, 31 Aralık’a kadar ise karar verecekler. Asgari ücret maratonu bir ay sürecek. Milyonlarca çalışan 2025 zammını beklerken kulisler komisyonun toplantı tarihinin belli olmasından sonra hareketlendi. 

Peş peşe masadaki ihtimaller konuşulurken gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV'de asgari ücrette rakam verdi. Peki asgari ücrette tahminler ve senaryolar neler?

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2025 asgari ücret zam maratonu 10 Aralık'ta başlıyor. 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın maaşlı zammını belirlemek için toplanacak.

2025 asgari ücret zam maratonu 10 Aralık'ta başlıyor. 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın maaşlı zammını belirlemek için toplanacak.

Komisyon, 15 kişiden oluşacak. Masada Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren temsilcisi İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hükümet temsilcileri yer alacak.

Komisyon nihai kararını 31 Aralık’a kadar bildirmek zorunda.

Asgari ücret zam senaryoları neler?

Asgari ücret zam senaryoları neler?

Asgari ücret pazarlığının minimum yüzde 25'ten başlayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar en az yüzde 30 zam yapılması taraftarı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 44. Eğer bu oranda bir artış yapılırsa asgari ücret 24 bin 483 TL’ye çıkacak. 

Mevcut 17 bin 2 TL olan asgari ücret zammına dair senaryolar şöyle:

  • Yüzde 20 zam / 20.402 TL

  • Yüzde 25 zam / 21.252 TL

  • Yüzde 30 zam / 22.2012 TL 

  • Yüzde 35 zam / 22.952 TL 

  • Yüzde 40 zam / 23.802 TL 

  • Yüzde 47 zam / 25.000 TL

Gazeteci Fatih Portakal Sözcü ana haberde asgari ücrete dair rakam verdi. Yüzde 41 oranını veren Portakal, şunları söyledi:

Gazeteci Fatih Portakal Sözcü ana haberde asgari ücrete dair rakam verdi. Yüzde 41 oranını veren Portakal, şunları söyledi:

"24 bin TL olacağı söyleniyor."

"24 bin TL olacağı söyleniyor."

'Şimdi merak ediyorsunuz asgari ücret kaç paraya çıkacak... Şimdi birileri birilerini arayıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Benim öğrendiğim rakam şu. Asgari ücretin 24 bin TL olacağı söyleniyor. Şu anda 17 bin 2 TL, aşağı yukarı yüzde 40-41 gibi bir orandan bahsediliyor. Yüzde 30 yüzde 35 olacağı konuşuluyordu. Cümle arasından esinlendiğim 24 bin TL olacağı yönünde. Böyle bir anlaşmayla masadan kalkılacağı yönünde. O da yüzde 41'e geliyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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