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Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez 2025 Asgari Ücret Zam Tahminini Açıkladı

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Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez 2025 Asgari Ücret Zam Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2024 - 23:47

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında 2025 Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına dair tahminini paylaştı. Eğilmez, asgari ücrete yüzde 35 oranında yapılacak zammın sürpriz olmayacağını belirtti.

Öte yandan Eğilmez’in bir diğer tahmini ise faiz indirimine yönelik oldu. Ekonomist Eğilmez, aralıkta faizde yüzde 2 indirim yapılabileceği mesajını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "Asgari ücrete yüzde 45 zam mı gelecek?" sorusu gündeme geldi. Ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammına bir tahmin de ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "Asgari ücrete yüzde 45 zam mı gelecek?" sorusu gündeme geldi. Ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammına bir tahmin de ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den geldi.

Eğilmez, kendi internet istesinden "Faizi İndirmek ya da İndirmemek" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında faiz indirimine ve asgari ücret zammına dair tahmin yer aldı.

Eğilmez, kendi internet istesinden "Faizi İndirmek ya da İndirmemek" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında faiz indirimine ve asgari ücret zammına dair tahmin yer aldı.

Merkez Bankası, sekiz aydır politika faizini yüzde 50’de sabit tutuyor. Önceki gün açıklanan kasım ayı faiziyle birlikte yayımlanan açıklamada aralık ayında indirim olabileceğine dair göz kırpılmıştı. 

Eğilmez, aralık ayında faizin iki puan indirilebileceğini ifade etti.

Kaynak

Asgari ücrete yüzde 35 zam.

Asgari ücrete yüzde 35 zam.

Mahfi Eğilmez Ocak 2025’te asgari ücrete yüzde 35 oranında bir zam gelebileceğine dair bir mesaj verdi. 

Eğilmez’in yazısında konuyla ilgili bölüm şöyle:

TCMB’nin, Hükümete destek olmak amacıyla Aralık ayında faizi iki puan indirmesiyle reel sektörü sakinleştirmesi, Ocak ayında Hükümetin asgari ücreti yüzde 35 oranında artırarak emekçilerin tepkisini bir nebze olsun azaltması ve böylece sermaye ile emeği asgari müşterekte buluşturması sürpriz olmaz.”

"Asgari ücretliler, emekliler ve ücretlilerin çoğu aldıkları ücretle geçinemediklerini öne sürüyor ve ücretlerinin en az geçmiş enflasyon kadar artırılmasını talep ediyor."

"Asgari ücretliler, emekliler ve ücretlilerin çoğu aldıkları ücretle geçinemediklerini öne sürüyor ve ücretlerinin en az geçmiş enflasyon kadar artırılmasını talep ediyor."

'Ekonomide daralma eğilimi belirginleşirken sanayicilerin, KOBİ yöneticilerinin ve esnafın şikâyetleri de giderek artıyor. Reel sektör olarak adlandırılan bu kesimde yer alanların çoğu satışların düşmesi dolayısıyla kârlarının azaldığını dile getiriyor ve bu nedenle de asgari ücretin geçmiş enflasyona değil beklenen enflasyona göre artması gerektiğini öne sürüyor ve bu gerçekleşmediği takdirde eleman çıkarmak zorunda kalacaklarını ifade ediyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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