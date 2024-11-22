Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez 2025 Asgari Ücret Zam Tahminini Açıkladı
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Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez 2025 Asgari Ücret Zam Tahminini Açıkladı
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında 2025 Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına dair tahminini paylaştı. Eğilmez, asgari ücrete yüzde 35 oranında yapılacak zammın sürpriz olmayacağını belirtti.
Öte yandan Eğilmez’in bir diğer tahmini ise faiz indirimine yönelik oldu. Ekonomist Eğilmez, aralıkta faizde yüzde 2 indirim yapılabileceği mesajını verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "Asgari ücrete yüzde 45 zam mı gelecek?" sorusu gündeme geldi. Ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammına bir tahmin de ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den geldi.
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Eğilmez, kendi internet istesinden "Faizi İndirmek ya da İndirmemek" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında faiz indirimine ve asgari ücret zammına dair tahmin yer aldı.
Asgari ücrete yüzde 35 zam.
"Asgari ücretliler, emekliler ve ücretlilerin çoğu aldıkları ücretle geçinemediklerini öne sürüyor ve ücretlerinin en az geçmiş enflasyon kadar artırılmasını talep ediyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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