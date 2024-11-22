Erdoğan, Şimşek ve Işıkhan’dan Asgari Ücret Hesabını Değiştiren Sözler: Yüzde 45 Zam mı Yapılacak?

Kulislerde 2025 asgari ücret zammı için en kuvvetli oran yüzde 25 konuşulurken iktidar tarafından art arda yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak açıklanmıştı. Bu tahmine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü Brezilya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda asgari ücret zammına da değinmişti.

Erdoğan, “Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz.” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “enflasyona ezdirmeme” mesajını verirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise “2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

'Enflasyona ezdirmeyeceğiz” vurgularının ardından asgari ücret zammında beklentiler yüzde 45’e kadar çıktı.

Gelin iktidarın son açıklamalarına bir göz atalım ve bu açıklamaların zam beklentilerini nasıl değiştirdiğine bakalım.