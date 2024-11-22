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Erdoğan, Şimşek ve Işıkhan’dan Asgari Ücret Hesabını Değiştiren Sözler: Yüzde 45 Zam mı Yapılacak?

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Erdoğan, Şimşek ve Işıkhan’dan Asgari Ücret Hesabını Değiştiren Sözler: Yüzde 45 Zam mı Yapılacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2024 - 17:04

Kulislerde 2025 asgari ücret zammı için en kuvvetli oran yüzde 25 konuşulurken iktidar tarafından art arda yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak açıklanmıştı. Bu tahmine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü Brezilya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda asgari ücret zammına da değinmişti.

Erdoğan, “Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz.” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “enflasyona ezdirmeme” mesajını verirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise “2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. 

'Enflasyona ezdirmeyeceğiz” vurgularının ardından asgari ücret zammında beklentiler yüzde 45’e kadar çıktı. 

Gelin iktidarın son açıklamalarına bir göz atalım ve bu açıklamaların zam beklentilerini nasıl değiştirdiğine bakalım.

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Asgari ücret tartışmaları bu sene epey bir erken başladı. Aslında resmi süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla başlayacak. Ancak bu toplantıya kadar yaklaşık 3 aydır ne kulislerde zam fısıltıları eksik oldu ne de tahminler...

Asgari ücret tartışmaları bu sene epey bir erken başladı. Aslında resmi süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla başlayacak. Ancak bu toplantıya kadar yaklaşık 3 aydır ne kulislerde zam fısıltıları eksik oldu ne de tahminler...

Hiç şüphesiz bunun nedeni açlık sınırında yaşayan vatandaşların A'dan Z'ye her kaleme neredeyse gün aşırı gelen yeni zamlar karşısında refah içinde yaşatacak bir ücret beklentilerinden kaynaklanıyor. Mevcutta asgari ücret 17 bin 2 TL. Ancak hepimiz biliyoruz ki kiraların, faturaların alıp başını gittiği bu dönemde alınan bu maaş, temel ihtiyaçlarımızı karşılamamıza zar zor yetiyor. Bu nedenle milyonlarca çalışanın umudu 2025'te yüksek bir zam.

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Uzun bir süredir kulislerde asgari ücrete yüzde 25 zam oranı konuşuluyor. Eğer yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret 21 bin 250 TL olacak. Milyonlarca çalışan en az yüzde 40 zam oranının yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Uzun bir süredir kulislerde asgari ücrete yüzde 25 zam oranı konuşuluyor. Eğer yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret 21 bin 250 TL olacak. Milyonlarca çalışan en az yüzde 40 zam oranının yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 44 olması zam tahminlerini değiştiren unsurlardan birisi olmuştu.

İktidar yetkililerinin asgari ücret zammına dair son açıklamalarına bir göz atalım. Çünkü bu açıklamalar zam hesabını baştan sona değiştiren nitelikte.👇🏻

İktidar yetkililerinin asgari ücret zammına dair son açıklamalarına bir göz atalım. Çünkü bu açıklamalar zam hesabını baştan sona değiştiren nitelikte.👇🏻

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü Brezilya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorusunu yanıtlamıştı. Asgari ücret zammına değinen Erdoğan, Merkez’in yıl sonu enflasyon tahminine vurgu yapmış ve şöyle konuşmuştu: Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz.”

  • TBMM’de soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz.'

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: '2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.”

Merkez Bankası'nın yüzde 44 enflasyon tahminiyle birlikte üç ismin "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajı zam hesabını yüzde 45'e kadar çıkardı. Eğer asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa 23 bin 802 TL'ye yükselecek. Yüzde 45 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 652 lira olacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 44 enflasyon tahminiyle birlikte üç ismin "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajı zam hesabını yüzde 45'e kadar çıkardı. Eğer asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa 23 bin 802 TL'ye yükselecek. Yüzde 45 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 652 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 40 zam senaryosuna dair işverenler tepkili. İşverenler yüzde 40-45 bandında zam yapıldığı takdirde bu durumu karşılayamacaklarını ve işten çıkarma dalgasının başlayacağını belirtmişti. Pek çok işveren ise Türkiye'de faaliyet gösteren fabrikalarını yurt dışına taşıyacağını ileri sürmüştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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