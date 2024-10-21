Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olacak? Yeni Yıl Yaklaşırken Kritik Hesap

Sevinç, yüzde 40-45 zam senaryosuna dair şunları söyledi:

“Aslında vatandaşın hak ettiği 25 binin üzerinde bir artış. Hükümet uyguladığı politikalardan dolayı bu enflasyona sebep olur, diyerek vermeyecek. Açlık sınırı da 25 binin üzerine çıktı. 3 ay içinde bu 27 - 28 bin olacak. Yani asgari ücretlinin aslında alması gereken rakam 30.000'e yakın.”