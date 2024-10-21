Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olacak? Yeni Yıl Yaklaşırken Kritik Hesap
Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olacak? Yeni Yıl Yaklaşırken Kritik Hesap
Asgari ücretli yeni yıla maaş zammıyla girecek. Geçen sene 17 bin 2 liraya çıkarılan asgari ücretin 2025’te ne kadar olacağı merak ediliyor. SZC TV’ye konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, kritik hesaplamalarda bulundu.
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2025’te asgari ücretlinin yeni maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yıla kısa süre kala uzmanlardan kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.
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SZC TV’ye konuşan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, asgari ücret görüşmelerine işçilerin geçen yıla göre 17 bin TL değil de 10 bin lira almış gibi gireceğini ifade etti. Sevinç’in zam tahminleri ise şöyle👇🏻
1. Yüzde 1.5 zam
2. Yüzde 30 zam
3. Yüzde 35 zam
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4. Yüzde 40-45 zam
5. Yüzde 50 zam
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, 25 bin TL gibi rakamların telafuz edildiğini ancak bu rakamın zor olacağını ifade etti.
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