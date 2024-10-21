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Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olacak? Yeni Yıl Yaklaşırken Kritik Hesap

Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olacak? Yeni Yıl Yaklaşırken Kritik Hesap

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 11:58

Asgari ücretli yeni yıla maaş zammıyla girecek. Geçen sene 17 bin 2 liraya çıkarılan asgari ücretin 2025’te ne kadar olacağı merak ediliyor. SZC TV’ye konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, kritik hesaplamalarda bulundu.

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2025’te asgari ücretlinin yeni maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yıla kısa süre kala uzmanlardan kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

2025’te asgari ücretlinin yeni maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yıla kısa süre kala uzmanlardan kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

SZC TV’ye konuşan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, asgari ücret görüşmelerine işçilerin geçen yıla göre 17 bin TL değil de 10 bin lira almış gibi gireceğini ifade etti. Sevinç’in zam tahminleri ise şöyle👇🏻

SZC TV’ye konuşan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, asgari ücret görüşmelerine işçilerin geçen yıla göre 17 bin TL değil de 10 bin lira almış gibi gireceğini ifade etti. Sevinç’in zam tahminleri ise şöyle👇🏻

1. Yüzde 1.5 zam

1. Yüzde 1.5 zam

Yüzde 17.5 zam oranı Sevinç’e göre oldukça düşük bir ihtimal. Ancak eğer yüzde 17.5 zam yapılırsa asgari ücret 19 bin 975 TL olacak.

2. Yüzde 30 zam

2. Yüzde 30 zam

Sevinç’e göre makul olan rakam yüzde 30-35 bandında yapılacak bir zam. Bu oranda artış olacağını tahmin eden Sevinç, yüzde 30 zam olur asgari ücretin 22 bin 102 TL olacağını öngörüyor.

3. Yüzde 35 zam

3. Yüzde 35 zam

Yüzde 35-36 bandında artışın olması asgari ücretin 22 bin 952 liraya tekabül edeceği anlamına geliyor.

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4. Yüzde 40-45 zam

4. Yüzde 40-45 zam

Sevinç, yüzde 40-45 zam senaryosuna dair şunları söyledi:

“Aslında vatandaşın hak ettiği 25 binin üzerinde bir artış. Hükümet uyguladığı politikalardan dolayı bu enflasyona sebep olur, diyerek vermeyecek. Açlık sınırı da 25 binin üzerine çıktı. 3 ay içinde bu 27 - 28 bin olacak. Yani asgari ücretlinin aslında alması gereken rakam 30.000'e yakın.”

5. Yüzde 50 zam

5. Yüzde 50 zam

Yüzde 50 artış olursa asgari ücret 25 bin 503 lira olacak. Ancak Sevinç, bu tahminin zayıf olacağı görüşünde.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, 25 bin TL gibi rakamların telafuz edildiğini ancak bu rakamın zor olacağını ifade etti.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, 25 bin TL gibi rakamların telafuz edildiğini ancak bu rakamın zor olacağını ifade etti.

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