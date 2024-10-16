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Erken Emekli Olmak İsteyenler İçin Köprüden Önce Son Çıkış

Erken Emekli Olmak İsteyenler İçin Köprüden Önce Son Çıkış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 10:47

Erken emekli olmak isteyenler için zaman daralıyor. Yeni yılda asgari ücretle birlikte askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlerin ödeme ücreti de artacak. Yeni yıl için borçlanma maliyetleri yeniden hesaplandı.

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Emeklilik süresini öne çekmek isteyenler askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi konuları araştırıyor.

Emeklilik süresini öne çekmek isteyenler askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi konuları araştırıyor.

Yeni yılda asgari ücrete getirilecek zamla erken emekli olmak isteyenlerin de ödeyeceği borçlanmalar artacak.

Yeni yılda asgari ücrete getirilecek zamla erken emekli olmak isteyenlerin de ödeyeceği borçlanmalar artacak.

Doğum borçlanması, askerlik borçlanması gibi ücretler borçlanılacak gün sayısına göre belirleniyor. TGRT’de yer alan habere göre asgari ücret ile değişecek ödemeler şöyle sıralandı:

Doğum borçlanması, askerlik borçlanması gibi ücretler borçlanılacak gün sayısına göre belirleniyor. TGRT’de yer alan habere göre asgari ücret ile değişecek ödemeler şöyle sıralandı:

  • İşsizlik maaşı

  • Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

  • Askerlik ve doğum borçlanması

  • Yurt dışı borçlanması

  • İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

  • 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı

  • Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği

  • Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği

  • Stajyer ücreti

Askeri borçlanma ve doğum borçlanması asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2024 için askerlik ve doğum borçlanması için ödenmesi gereken minimum ücret 213 TL, maksimum ücret ise 1600 TL.

Askeri borçlanma ve doğum borçlanması asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2024 için askerlik ve doğum borçlanması için ödenmesi gereken minimum ücret 213 TL, maksimum ücret ise 1600 TL.

2025 yılında asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılacağı düşünülürse yapılan hesaba göre erken emekli olmak isteyenlerin 1 Ocak’tan itibaren doğum borçlanma maliyeti en az 23 bin lira artacak.

2025 yılında asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılacağı düşünülürse yapılan hesaba göre erken emekli olmak isteyenlerin 1 Ocak’tan itibaren doğum borçlanma maliyeti en az 23 bin lira artacak.
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Daha düşük maliyetle borçlanmak isteyenler hem de eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin 2024 bitmeden elini çabuk tutması gerekiyor.

Daha düşük maliyetle borçlanmak isteyenler hem de eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin 2024 bitmeden elini çabuk tutması gerekiyor.

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