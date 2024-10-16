Erken Emekli Olmak İsteyenler İçin Köprüden Önce Son Çıkış
Erken Emekli Olmak İsteyenler İçin Köprüden Önce Son Çıkış
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Emeklilik süresini öne çekmek isteyenler askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi konuları araştırıyor.
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Yeni yılda asgari ücrete getirilecek zamla erken emekli olmak isteyenlerin de ödeyeceği borçlanmalar artacak.
Doğum borçlanması, askerlik borçlanması gibi ücretler borçlanılacak gün sayısına göre belirleniyor. TGRT’de yer alan habere göre asgari ücret ile değişecek ödemeler şöyle sıralandı:
Askeri borçlanma ve doğum borçlanması asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2024 için askerlik ve doğum borçlanması için ödenmesi gereken minimum ücret 213 TL, maksimum ücret ise 1600 TL.
2025 yılında asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılacağı düşünülürse yapılan hesaba göre erken emekli olmak isteyenlerin 1 Ocak’tan itibaren doğum borçlanma maliyeti en az 23 bin lira artacak.
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Daha düşük maliyetle borçlanmak isteyenler hem de eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin 2024 bitmeden elini çabuk tutması gerekiyor.
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