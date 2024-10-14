Kredi Kartından Kesilecek 750 TL Vergiye Dair Merak Edilen 9 Soru 9 Cevap

TBMM Başkanlığı’na AKP tarafından sunulan teklifte ilgili bölüm şu ifadelerle yer aldı:

'Belirlenen limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 TL pay (Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmaz, kartın herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde alınan pay iade edilmez. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmaz.)”