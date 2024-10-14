Kredi Kartından Kesilecek 750 TL Vergiye Dair Merak Edilen 9 Soru 9 Cevap
Kredi Kartından Kesilecek 750 TL Vergiye Dair Merak Edilen 9 Soru 9 Cevap
Geçen günlerde savunma sanayiine destek fonu kapsamında limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilmesini öngören yasa teklifi büyük tepki çekmişti. Vatandaşlar uygulamaya dair detayları merak ediyor. İşte kredi kartından kesilecek 750 TL vergiye dair merak edilen 9 soru 9 cevap!
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Savunma Sanayiine destek amaçlı pek çok vergi getirildi, kol saatlerinden ve drone’lardan ÖTV alınması; noter, gayrimenkul ve araç alım-satım işlemlerinden alınacak ücret; limiti 100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından yıllık kesilecek 750 TL bunlardan bazıları.
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Yeni vergiler büyük tepki çekerken 100 bin TL ve üzeri kredi karta sahip olanlar çareyi bankaların çağrı merkezlerini aramakta buldu.
Vatandaşlar kredi kartından kesilecek ek vergiye dair birçok sorunun yanıtını arıyor. NTV’de yer alan habere göre işte merak edilen 9 yanıt 9 cevap!
1. Kredi kartlarından kesilecek hizmet bedeli nedir?
2. “Kartımın limiti 200 bin TL, iki katı hizmet bedeli mi ödeyeceğim?”
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3. Kredi kartlarından 750 lira kesimi ne zaman başlayacak?
4. Kredi kartından kesim nasıl olacak?
5. Kredi kartı vergisini kaç kişi ödeyecek?
6. Limitimi 100 bin liranın altına indirsem vergi kesilir mi?
7. Kredi kartımı iptal etsem yine de vergi ödeyecek miyim?
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8. Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?
9. Kredi kartı vergisi iptal olacak mı?
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