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Kredi Kartından Kesilecek 750 TL Vergiye Dair Merak Edilen 9 Soru 9 Cevap

Kredi Kartından Kesilecek 750 TL Vergiye Dair Merak Edilen 9 Soru 9 Cevap

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 11:25

Geçen günlerde savunma sanayiine destek fonu kapsamında limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilmesini öngören yasa teklifi büyük tepki çekmişti. Vatandaşlar uygulamaya dair detayları merak ediyor. İşte kredi kartından kesilecek 750 TL vergiye dair merak edilen 9 soru 9 cevap!

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Savunma Sanayiine destek amaçlı pek çok vergi getirildi, kol saatlerinden ve drone’lardan ÖTV alınması; noter, gayrimenkul ve araç alım-satım işlemlerinden alınacak ücret; limiti 100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından yıllık kesilecek 750 TL bunlardan bazıları.

Savunma Sanayiine destek amaçlı pek çok vergi getirildi, kol saatlerinden ve drone’lardan ÖTV alınması; noter, gayrimenkul ve araç alım-satım işlemlerinden alınacak ücret; limiti 100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından yıllık kesilecek 750 TL bunlardan bazıları.

Yeni vergiler büyük tepki çekerken 100 bin TL ve üzeri kredi karta sahip olanlar çareyi bankaların çağrı merkezlerini aramakta buldu.

Yeni vergiler büyük tepki çekerken 100 bin TL ve üzeri kredi karta sahip olanlar çareyi bankaların çağrı merkezlerini aramakta buldu.

Vatandaşlar kredi kartından kesilecek ek vergiye dair birçok sorunun yanıtını arıyor. NTV’de yer alan habere göre işte merak edilen 9 yanıt 9 cevap!

Vatandaşlar kredi kartından kesilecek ek vergiye dair birçok sorunun yanıtını arıyor. NTV’de yer alan habere göre işte merak edilen 9 yanıt 9 cevap!

Kaynak

1. Kredi kartlarından kesilecek hizmet bedeli nedir?

1. Kredi kartlarından kesilecek hizmet bedeli nedir?

TBMM Başkanlığı’na AKP tarafından sunulan teklifte ilgili bölüm şu ifadelerle yer aldı:

'Belirlenen limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 TL pay (Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmaz, kartın herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde alınan pay iade edilmez. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmaz.)”

2. “Kartımın limiti 200 bin TL, iki katı hizmet bedeli mi ödeyeceğim?”

2. “Kartımın limiti 200 bin TL, iki katı hizmet bedeli mi ödeyeceğim?”

Kredi kartı limiti 200 bin TL olsa da iki katı hizmet bedeli; yani 1500 lira kesilmeyecek. Ancak bir kişinin farklı bankalardan kredi kartları varsa her bir kart için 750 bin TL kesilecek.

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3. Kredi kartlarından 750 lira kesimi ne zaman başlayacak?

3. Kredi kartlarından 750 lira kesimi ne zaman başlayacak?

Kanun teklifinde bu uygulamanın 1 Ocak tarihinden itibaren başlanması istendi.

4. Kredi kartından kesim nasıl olacak?

4. Kredi kartından kesim nasıl olacak?

Hizmet bedeli ocak ayında bankalar tarafından kesilecek. 1 Ocak itibarıyla müşterilerden 750 TL kesinti olacak.

5. Kredi kartı vergisini kaç kişi ödeyecek?

5. Kredi kartı vergisini kaç kişi ödeyecek?

Resmi verilere göre Türkiye’de 100 bin lira ve üzeri kredi kartı sayısı 62 milyon. Tahminlere göre Savunma Sanayii’ne 56 milyar TL’den fazla gelir gidecek.

6. Limitimi 100 bin liranın altına indirsem vergi kesilir mi?

6. Limitimi 100 bin liranın altına indirsem vergi kesilir mi?

Düzenlemeye göre kredi kartı limiti ocak ayından itibaren 100 bin TL’nin üzerine çıksa da 750 TL kesintisi olacak.

Yıl ortasında kredi kartı alınsa ve bu kartın limiti 100 bin liranın üzerinde olsa yine kesinti yapılacak.

7. Kredi kartımı iptal etsem yine de vergi ödeyecek miyim?

7. Kredi kartımı iptal etsem yine de vergi ödeyecek miyim?

Eğer kredi kartını ocak ayına kadar iptal ederseniz 750 TL kesinti olamayacak. Ancak iptal ettiğiniz kredi kartınızın borcu varsa kesinti yapılacak.

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8. Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?

8. Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?

Bu sorunun detaylarını haberimizde anlatmıştık👇🏻

9. Kredi kartı vergisi iptal olacak mı?

9. Kredi kartı vergisi iptal olacak mı?

TBMM Başkanlığı’na sunulan bu teklif henüz görüşülmeye başlanmadı. Teklifin reddedilme olasılığı da yüksek. Ancak Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, uygulamanın yürürlüğe girdiği takdirde dava açacaklarını dile getirdi.

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