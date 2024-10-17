Ünlü Ekonomist 2025 Yılına Dair Felaket Tablosunu Açıkladı: Türkiye Tarihinin En Kötü Yılı Olacak

Ekonomist Murat Muratoğlu, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın sunduğu Hepsi Bu Hafta Oldu yayınında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Muratoğlu, 2025’e dair öngörüsünü “Türkiye, tarihin en kötü yıllarından birini yaşayacak” sözleriyle açıkladı.

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