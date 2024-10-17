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Ünlü Ekonomist 2025 Yılına Dair Felaket Tablosunu Açıkladı: Türkiye Tarihinin En Kötü Yılı Olacak

Ünlü Ekonomist 2025 Yılına Dair Felaket Tablosunu Açıkladı: Türkiye Tarihinin En Kötü Yılı Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.10.2024 - 14:49

Ekonomist Murat Muratoğlu, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın sunduğu Hepsi Bu Hafta Oldu yayınında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Muratoğlu, 2025’e dair öngörüsünü “Türkiye, tarihin en kötü yıllarından birini yaşayacak” sözleriyle açıkladı. 

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Sözcü ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Ekol TV’de yayınlanan Armağan Çağlayan ile Hepsi Bu Hafta Oldu yayınına katıldı.

Sözcü ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Ekol TV’de yayınlanan Armağan Çağlayan ile Hepsi Bu Hafta Oldu yayınına katıldı.

Muratoğlu, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken 2025 yılı öngörülerini de paylaştı.

Muratoğlu, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken 2025 yılı öngörülerini de paylaştı.

Vatandaş 2025’e dair umutlarını diri tutarken Muratoğlu, kötü haberi verdi… Muratoğlu 2025’in “Türkiye tarihinin en kötü yıllarından biri olacak” sözleriyle tanımladı.

Vatandaş 2025’e dair umutlarını diri tutarken Muratoğlu, kötü haberi verdi… Muratoğlu 2025’in “Türkiye tarihinin en kötü yıllarından biri olacak” sözleriyle tanımladı.

Murat Muratoğlu'nun 2025 yılına dair tahminleri şöyle👇🏻

Vatandaşlardan ise yorumlar gecikmedi👇🏻

Vatandaşlardan ise yorumlar gecikmedi👇🏻
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