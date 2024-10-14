Armağan Çağlayan'dan Beğeni Yağmuruna Tutulan Daron Acemoğlu Paylaşımı: "Ermeniler Aşağılandı Dün"
Armağan Çağlayan'dan Beğeni Yağmuruna Tutulan Daron Acemoğlu Paylaşımı: "Ermeniler Aşağılandı Dün"
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Daron Acemoğlu, gündemin bir numaralı konusu oldu. Siyasilerden sanatçılara kadar pek çok kişi Acemoğlu’nun bu başarısını kutladı. Ünlü programcı Armağan Çağlayan, paylaştığı bir gönderiyle dikkat çekti.
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2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan İstanbul doğumlu Daron Acemoğlu hepimizi gururlandırdı. Acemoğlu'na sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.
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7'den 77'ye herkes Acemoğlu'nun bu başarısını konuşurken ünlü televizyoncu-programcı Armağan Çağlayan'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Çağlayan, Acemoğlu'nun Ermeni bir Türk vatandaşı olduğuna vurgu yaparak toplumun ikiyüzlülüğünü adeta mesajıyla gözler önüne serdi.
"Ermeniler aşağılandı aşağılandı dün!"
Öte yandan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin “100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM’lidir, Yunandır, Ermenidir” sözlerini kullandığı iddia edilmişti.
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Destici, sosyal medyada yaptığı açıklamada “750 liralık vergiyi ödemeyenler Demlidir, Ermenidir, Yunandır gibi ifadelerim olmamıştır” sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.
Armağan Çağlayan'ın paylaşımına destek yorumları art arda geldi:
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