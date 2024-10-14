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Armağan Çağlayan'dan Beğeni Yağmuruna Tutulan Daron Acemoğlu Paylaşımı: "Ermeniler Aşağılandı Dün"

Armağan Çağlayan'dan Beğeni Yağmuruna Tutulan Daron Acemoğlu Paylaşımı: "Ermeniler Aşağılandı Dün"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 16:13

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Daron Acemoğlu, gündemin bir numaralı konusu oldu. Siyasilerden sanatçılara kadar pek çok kişi Acemoğlu’nun bu başarısını kutladı. Ünlü programcı Armağan Çağlayan, paylaştığı bir gönderiyle dikkat çekti.

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2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan İstanbul doğumlu Daron Acemoğlu hepimizi gururlandırdı. Acemoğlu'na sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan İstanbul doğumlu Daron Acemoğlu hepimizi gururlandırdı. Acemoğlu'na sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

7'den 77'ye herkes Acemoğlu'nun bu başarısını konuşurken ünlü televizyoncu-programcı Armağan Çağlayan'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

7'den 77'ye herkes Acemoğlu'nun bu başarısını konuşurken ünlü televizyoncu-programcı Armağan Çağlayan'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Çağlayan, Acemoğlu'nun Ermeni bir Türk vatandaşı olduğuna vurgu yaparak toplumun ikiyüzlülüğünü adeta mesajıyla gözler önüne serdi.

Çağlayan, Acemoğlu'nun Ermeni bir Türk vatandaşı olduğuna vurgu yaparak toplumun ikiyüzlülüğünü adeta mesajıyla gözler önüne serdi.

"Ermeniler aşağılandı aşağılandı dün!"

"Ermeniler aşağılandı aşağılandı dün!"
twitter.com

'Ermeni bir Türk vatandaşı Daron Acemoğlu Nobel ödülünü aldı. Ne mutlu, ne güzel . Ama 'kredi kartına 750 tl ödemek istemeyenler Ermenidir' diye Ermeniler aşağılandı aşağılandı dün!'

Öte yandan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin “100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM’lidir, Yunandır, Ermenidir” sözlerini kullandığı iddia edilmişti.

Öte yandan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin “100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM’lidir, Yunandır, Ermenidir” sözlerini kullandığı iddia edilmişti.
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Destici, sosyal medyada yaptığı açıklamada “750 liralık vergiyi ödemeyenler Demlidir, Ermenidir, Yunandır gibi ifadelerim olmamıştır” sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

Destici, sosyal medyada yaptığı açıklamada “750 liralık vergiyi ödemeyenler Demlidir, Ermenidir, Yunandır gibi ifadelerim olmamıştır” sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.
twitter.com

'Televizyonda yorum yapan bir gazeteciye cevaben söylediğim sözleri, sanki tüm muhalefete ya da bahse konu düzenlemeye karşı çıkan herkese söylemişim gibi algı oluşturmaya çalışanları kınıyor ve uyarıyorum.

Bahse konu vergi düzenlemesinin bazı bölümlerine şerhlerimizi aynı basın toplantısında dile getirmeme rağmen, “savunma sanayimizin gelişmesi karşısında paniğe düşenler”le; “Türkiye’nin terörle mücadelesinde PKK’lıları”, “Yunanistan ve Ermenistan'la ihtilaflarımızda Yunanistan’ı ve Ermenistan'ı savunanlar”la ilgili ifadelerimin maksadını ve hedefini ahlaksızca çarpıtanlara, ne söylediğimi yargı önünde tekrar hatırlatacağım. 

Not: Aşağıdaki videoda da görüleceği üzere bazı şartlanmış kobayların ve müfterilerin yaydığı gibi “750 liralık vergiyi ödemeyenler “Demlidir, Ermenidir, Yunandır” gibi ifadelerim olmamıştır.'

Armağan Çağlayan'ın paylaşımına destek yorumları art arda geldi:

Armağan Çağlayan'ın paylaşımına destek yorumları art arda geldi:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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