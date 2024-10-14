Armağan Çağlayan'dan Beğeni Yağmuruna Tutulan Daron Acemoğlu Paylaşımı: "Ermeniler Aşağılandı Dün"

'Televizyonda yorum yapan bir gazeteciye cevaben söylediğim sözleri, sanki tüm muhalefete ya da bahse konu düzenlemeye karşı çıkan herkese söylemişim gibi algı oluşturmaya çalışanları kınıyor ve uyarıyorum.

Bahse konu vergi düzenlemesinin bazı bölümlerine şerhlerimizi aynı basın toplantısında dile getirmeme rağmen, “savunma sanayimizin gelişmesi karşısında paniğe düşenler”le; “Türkiye’nin terörle mücadelesinde PKK’lıları”, “Yunanistan ve Ermenistan'la ihtilaflarımızda Yunanistan’ı ve Ermenistan'ı savunanlar”la ilgili ifadelerimin maksadını ve hedefini ahlaksızca çarpıtanlara, ne söylediğimi yargı önünde tekrar hatırlatacağım.

Not: Aşağıdaki videoda da görüleceği üzere bazı şartlanmış kobayların ve müfterilerin yaydığı gibi “750 liralık vergiyi ödemeyenler “Demlidir, Ermenidir, Yunandır” gibi ifadelerim olmamıştır.'