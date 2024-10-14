Göğsümüz Kabardı! Nobel Ekonomi Ödülü Alan Kadıköylü Bilim İnsanı Daron Acemoğlu'na Gelen Tepkiler
Göğsümüz Kabardı! Nobel Ekonomi Ödülü Alan Kadıköylü Bilim İnsanı Daron Acemoğlu'na Gelen Tepkiler
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Çalışmalarını ABD'de devam ettiren ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.
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1967 İstanbul Kadıköy doğumlu Daron Acemoğlu, sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Göğsümüz bu başarı karşısında kabardı, tebrik mesajları Acemoğlu'na yağdı.
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu hakkında atılan tweetler şöyle👇🏻
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