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Göğsümüz Kabardı! Nobel Ekonomi Ödülü Alan Kadıköylü Bilim İnsanı Daron Acemoğlu'na Gelen Tepkiler

Göğsümüz Kabardı! Nobel Ekonomi Ödülü Alan Kadıköylü Bilim İnsanı Daron Acemoğlu'na Gelen Tepkiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 13:45

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi İstanbul Kadıköy doğumlu Daron Acemoğlu, göğsümüzü kabarttı! Sosyal medyadan Acemoğlu en çok konuşulan konular arasına girdi. Bilim insanına tebrik mesajları yağdı.

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Çalışmalarını ABD'de devam ettiren ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.

Çalışmalarını ABD'de devam ettiren ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.

Gururlandığımız bu başarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

1967 İstanbul Kadıköy doğumlu Daron Acemoğlu, sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Göğsümüz bu başarı karşısında kabardı, tebrik mesajları Acemoğlu'na yağdı.

1967 İstanbul Kadıköy doğumlu Daron Acemoğlu, sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Göğsümüz bu başarı karşısında kabardı, tebrik mesajları Acemoğlu'na yağdı.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu hakkında atılan tweetler şöyle👇🏻

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu hakkında atılan tweetler şöyle👇🏻

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twitter.com

Özgür Demirtaş'ın devamında yaptığı paylaşımlar şöyle:

'Türkiye UYAN UYAN UYAN...

Çok Mutlu bir gün bugün.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu NOBEL aldı..

Çok ama Çok Mutluyum.

Arkadaşlar artık Türkiye'nin GURUR duyabileceği bir NOBEL ödülü daha var.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu BAŞARDI.....

Yıllardır Beklediğimiz olay sonunda oldu.

Bu genç yaşında bu ödül MUAZZAM.'

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