Göğsümüz Kabardı! Nobel Ekonomi Ödülü Alan Kadıköylü Bilim İnsanı Daron Acemoğlu'na Gelen Tepkiler

Özgür Demirtaş'ın devamında yaptığı paylaşımlar şöyle:

'Türkiye UYAN UYAN UYAN...

Çok Mutlu bir gün bugün.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu NOBEL aldı..

Çok ama Çok Mutluyum.

Arkadaşlar artık Türkiye'nin GURUR duyabileceği bir NOBEL ödülü daha var.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu BAŞARDI.....

Yıllardır Beklediğimiz olay sonunda oldu.

Bu genç yaşında bu ödül MUAZZAM.'