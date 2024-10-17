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Kredi Kartı Vergisi İçin Yeni Formül: 1 Milyon Limiti Olan Vatandaştan 10 Bin Lira Kesilsin

Kredi Kartı Vergisi İçin Yeni Formül: 1 Milyon Limiti Olan Vatandaştan 10 Bin Lira Kesilsin

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.10.2024 - 10:27

Geçen günlerde Savunma Sanayiine Destek Fonu kapsamında limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilmesi teklifi gündeme bomba gibi düşmüştü. Vatandaşların yoğun tepkisinin ardından teklifin 2025'e ertelendiği duyurulmuştu. Ancak Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e '1 milyon lira limiti olan vatandaşlardan 10 bin lira kesilsin' teklifi geldiği öne sürüldü.

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Savunma sanayiine destek fonu kapsamında Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifte pek çok yeni vergi gelmesi öngörülmüştü. Vergiler tepkilere neden olurken en dikkat çekeni limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 lira kesilmesi teklifi olmuştu.

Savunma sanayiine destek fonu kapsamında Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifte pek çok yeni vergi gelmesi öngörülmüştü. Vergiler tepkilere neden olurken en dikkat çekeni limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 lira kesilmesi teklifi olmuştu.

Bu madde günlerce konuşulmuş, toplumun pek çok kesiminden yoğun tepkiler gelmişti. Vatandaşlar bankaların çağrı merkezine akın ederek çareyi kredi kartlarının limitini 99 bin TL'ye düşürmede bulmuştu.

Bu madde günlerce konuşulmuş, toplumun pek çok kesiminden yoğun tepkiler gelmişti. Vatandaşlar bankaların çağrı merkezine akın ederek çareyi kredi kartlarının limitini 99 bin TL'ye düşürmede bulmuştu.

Tepkilerin ardından teklifin 2025'e ertelendiği duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Türkiye gazetesinde Emrah Özcan imzalı bir haber dikkat çekti.

Tepkilerin ardından teklifin 2025'e ertelendiği duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Türkiye gazetesinde Emrah Özcan imzalı bir haber dikkat çekti.

Kaynak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda gündem konularından birisi de kredi kartlarına getirilecek 750 liralık vergi oldu.

Toplantıda gündem konularından birisi de kredi kartlarına getirilecek 750 liralık vergi oldu.
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AK Partili vekillerin Şimşek’e “Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Teklif ettik, neden geri çektik?” sorularını yönelttiği iddia edildi.

AK Partili vekillerin Şimşek’e “Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Teklif ettik, neden geri çektik?” sorularını yönelttiği iddia edildi.

“1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın.”

“1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın.”

Toplantıda milletvekilleri 100 bin TL limit ve üzeri kartlardan 750 lira alınmasından da 1 milyon limitli kredi kartlarından 10 bin lira alınsın teklifini sundu.

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c.ysfalbs

bence yetmez kredi kartı olan herkes bir böbrek bağış yapsın iki tane var zaten iki tane olandan tekini vermeyenden vergi alınsın

Levent Korman

vergisini vermeyenden alınan böbrekler yurtdışına ihraç edilsin savunma sanayiine katkı olsun 😀

seda yenikaya

Cok eglenceli bi ortam orasi muhtemelen. Her kafadan bi ses cikiyor cok egleniyor gibiler.

heisenberg

Şu vergileri ihamız ,sihamiz diye kafa sikenlerden alın ben kuruş vermem selçukun düğün dronelarına . bunu bi arkadaş yazmış çok hoşuma gitti kullandım helal... Devamını Gör