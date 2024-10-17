Kredi Kartı Vergisi İçin Yeni Formül: 1 Milyon Limiti Olan Vatandaştan 10 Bin Lira Kesilsin

Geçen günlerde Savunma Sanayiine Destek Fonu kapsamında limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilmesi teklifi gündeme bomba gibi düşmüştü. Vatandaşların yoğun tepkisinin ardından teklifin 2025'e ertelendiği duyurulmuştu. Ancak Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e '1 milyon lira limiti olan vatandaşlardan 10 bin lira kesilsin' teklifi geldiği öne sürüldü.

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