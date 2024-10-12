Kredi Kartlarından 750 TL Vergi Alınacak Mı? Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Kafaları Karıştıran Paylaşım

'İdarenin böyle bir hataya düşeceğini sanmam ama yine de söyleyeyim: Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de vergi alınamaz. Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz.'