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Kredi Kartlarından 750 TL Vergi Alınacak Mı? Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Kafaları Karıştıran Paylaşım

Kredi Kartlarından 750 TL Vergi Alınacak Mı? Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Kafaları Karıştıran Paylaşım

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
12.10.2024 - 14:28

Savunma sanayiye destek amaçlı her sene limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 lira kesilecek olması akıllarda soru işareti oluşturdu. Vatandaşlar limitini düşürmek için çağrı merkezleri numaralarını kilitlerken iktisatçı Mahfi Eğilmez, 'Vergi alınmaz' sözleriyle bir paylaşım yaptı.

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100 bin TL limitli ve üzeri kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilmesini öngören kanun teklifi AKP tarafından Meclis'e sunuldu. Yeni vergilere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

100 bin TL limitli ve üzeri kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilmesini öngören kanun teklifi AKP tarafından Meclis'e sunuldu. Yeni vergilere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Bankalarda ise limit düşürme yoğunluğu başladı. Vatandaşlar kredi kartı limitlerini düşürmek için çağrı merkezlerini aramaya başladı.

Bankalarda ise limit düşürme yoğunluğu başladı. Vatandaşlar kredi kartı limitlerini düşürmek için çağrı merkezlerini aramaya başladı.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Eğilmez, kredi kartlarından vergi alınamayacağını belirtti.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Eğilmez, kredi kartlarından vergi alınamayacağını belirtti.

Eğilmez'in paylaşımı şöyle:

Eğilmez'in paylaşımı şöyle:
twitter.com

'İdarenin böyle bir hataya düşeceğini sanmam ama yine de söyleyeyim: Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de vergi alınamaz. Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz.'

Sosyal medya kullanıcıları ise Eğilmez'e bazı sorular yöneltti. İşte o sorular ve yanıtları şöyle:

Sosyal medya kullanıcıları ise Eğilmez'e bazı sorular yöneltti. İşte o sorular ve yanıtları şöyle:
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twitter.com

Mahfi Eğilmez: 'Denilemez çünkü limit henüz kullanılmamış bir kredi için verilmiştir. Buradan vergi almak hayalden vergi almak demektir.'

twitter.com

Mahfi Eğilmez: 'Diyebilirler ama o vergi değil başka bir şey olur.'

twitter.com

Mahfi Eğilmez: 'Hizmet bedelini niye devlet alsın ki? Hizmeti veren banka alır. Bu daha da mantıksız.'

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