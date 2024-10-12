Kredi Kartlarından 750 TL Vergi Alınacak Mı? Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Kafaları Karıştıran Paylaşım
Kredi Kartlarından 750 TL Vergi Alınacak Mı? Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Kafaları Karıştıran Paylaşım
Savunma sanayiye destek amaçlı her sene limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 lira kesilecek olması akıllarda soru işareti oluşturdu. Vatandaşlar limitini düşürmek için çağrı merkezleri numaralarını kilitlerken iktisatçı Mahfi Eğilmez, 'Vergi alınmaz' sözleriyle bir paylaşım yaptı.
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100 bin TL limitli ve üzeri kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilmesini öngören kanun teklifi AKP tarafından Meclis'e sunuldu. Yeni vergilere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
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Bankalarda ise limit düşürme yoğunluğu başladı. Vatandaşlar kredi kartı limitlerini düşürmek için çağrı merkezlerini aramaya başladı.
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Eğilmez, kredi kartlarından vergi alınamayacağını belirtti.
Eğilmez'in paylaşımı şöyle:
Sosyal medya kullanıcıları ise Eğilmez'e bazı sorular yöneltti. İşte o sorular ve yanıtları şöyle:
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