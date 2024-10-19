Asgari Ücret Zammı İçin Pazarlık Masasında Yazılacak İlk Rakam Belli Oldu

Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önereceği rakamla belli olacak. Haber Global’de yer alan habere göre asgari ücret masasında ilk rakam 24 bin 57 lira olacak.

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