Asgari Ücret Zammı İçin Pazarlık Masasında Yazılacak İlk Rakam Belli Oldu
Asgari Ücret Zammı İçin Pazarlık Masasında Yazılacak İlk Rakam Belli Oldu
Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önereceği rakamla belli olacak. Haber Global’de yer alan habere göre asgari ücret masasında ilk rakam 24 bin 57 lira olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanarak 2025 yılı için milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek. Vatandaşların ise merak ettiği soru: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen ocak ayında asgari ücret 17 bin 2 TL’ye yükseltildi, brütü ise 20 bin 2 lira olmuştu. Her sene asgari ücreti belirlemek için komisyon, aralık ayında yeniden toplanacak.
Önceki yıllarda asgari ücret geçmiş yılın enflasyon rakamı baz alınarak gerçekleştiriyordu. Enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar yapılmıştı. Bu sene de aynı sistemle zam yapılması bekleniyor.
Haber Global’de yer alan habere göre bu sene ara zam yapılmadığı için yıllık enflasyon önem arz ediyor. Yıllık enflasyon ise 3 Ocak’ta açıklanacak. Bu nedenle Asgari Ücret Komisyonu yıllık enflasyon verisini görmeden bir rakam sunacak.
Ancak tahminler hemen hemen yıl sonu enflasyonunun ne kadar olacağına dair net bir tahmin verebiliyor. Orta Vadeli Program’ın (OVP) tahmini yıl sonu enflasyonun yüzde 41.50 olacağı yönünde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 41.50-45 arasında tahmin oluştu.
Tahminlere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında ilk rakam 24 bin 57 TL olacak.
İddiaya göre pazarlık bu rakam üzerinden devam edecek. Rakamın en az 24 bin 57 olması beklenirken brüt ise 23 bin 302 lira olacak.
Örneğin enflasyon tahminlerine göre yüzde 45 artış olursa ve geçmiş yıllarda olduğu gibi buna 5-10 puanlık fark eklenirse asgari ücret 25 bin lirayı aşacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın