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Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Milyonlarca Çalışan İçin Birden Fazla Zam Senaryoları

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Milyonlarca Çalışan İçin Birden Fazla Zam Senaryoları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.10.2024 - 11:32

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücretli maaşına yapılacak zammı dört gözle bekleniyor. Enflasyon verileri üzerinden çeşitli tahminler mevcut. İşte 2025 asgari ücrete dair zam senaryoları.

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Asgari ücretli de emekli de gözünü yeni yılda maaşlara yapılacak zamma çevirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanarak milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek. Yeni yılda belli olacak zam için çeşitli senaryolar da mevcut.

Asgari ücretli de emekli de gözünü yeni yılda maaşlara yapılacak zamma çevirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanarak milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek. Yeni yılda belli olacak zam için çeşitli senaryolar da mevcut.

NTV’de yer alan habere göre asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışma konusu.

NTV’de yer alan habere göre asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışma konusu.

Kaynak

Ekonomistler asgari ücrete zam konusunda ikiye ayrılmış durumdu. Bir kısmı yüzde 30 üzerinde zam yapılacağını söylüyor. Bir kısmı ise zammın yüzde 20 civarında kalacağını ifade ediyor.

Ekonomistler asgari ücrete zam konusunda ikiye ayrılmış durumdu. Bir kısmı yüzde 30 üzerinde zam yapılacağını söylüyor. Bir kısmı ise zammın yüzde 20 civarında kalacağını ifade ediyor.

Geçen yıl yüzde 49.11 zam yapılan asgari ücret 17 bin 2 TL’ye yükselmişti. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon tahmini yüzde 41.5. Buna göre bir zam gelirse asgari ücret 24 bin lira olacak.

Geçen yıl yüzde 49.11 zam yapılan asgari ücret 17 bin 2 TL’ye yükselmişti. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon tahmini yüzde 41.5. Buna göre bir zam gelirse asgari ücret 24 bin lira olacak.

Merkez Bankası’nın yüzde 38 olan enflasyon hedefine göre bir zam yapılırsa 23 bin 460 TL’ye çıkmış olacak. Yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lirayı bulacak.

Merkez Bankası’nın yüzde 38 olan enflasyon hedefine göre bir zam yapılırsa 23 bin 460 TL’ye çıkmış olacak. Yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lirayı bulacak.
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Ancak asgari ücrete yüzde zam gelirse 22 bin 102 liraya; yüzde 40 zam olursa ücret 23 bin 802 seviyesine ulaşacak.

Ancak asgari ücrete yüzde zam gelirse 22 bin 102 liraya; yüzde 40 zam olursa ücret 23 bin 802 seviyesine ulaşacak.

Merkez Bankası geçen günlerde piyasa anketi araştırmasını yayınlamış ve yıl sonunda enflasyon beklentisini yüzde 44.11’e yükseltmişti.

Merkez Bankası geçen günlerde piyasa anketi araştırmasını yayınlamış ve yıl sonunda enflasyon beklentisini yüzde 44.11’e yükseltmişti.

Piyasa beklentisine göre yüzde 45 oranında zam olursa asgari ücret 24 bin 650 lira olacak.

Piyasa beklentisine göre yüzde 45 oranında zam olursa asgari ücret 24 bin 650 lira olacak.

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