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Milyonlarca Çalışan İçin Pazarlık Masasına Gelecek Asgari Ücrette "İlk Rakam 24 Bin 58 TL Olacak" İddiası

Milyonlarca Çalışan İçin Pazarlık Masasına Gelecek Asgari Ücrette "İlk Rakam 24 Bin 58 TL Olacak" İddiası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 11:45

Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretliler 2025 zammını bekliyor. A Para'ya konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, masaya gelecek ilk rakamın 24 bin 58 TL olduğunu söyledi.

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Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretlilerin gözü 2025 zammına çevrildi.

Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretlilerin gözü 2025 zammına çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak ve ay sonuna kadar 4 toplantı gerçekleştirerek kararını verecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak ve ay sonuna kadar 4 toplantı gerçekleştirerek kararını verecek.

A Haber’e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, masaya gelecek ilk rakamı söyledi.

A Haber’e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, masaya gelecek ilk rakamı söyledi.

Erdem, emekli ve memurun maaşının enflasyona göre belirlendiğini ancak asgari ücretin komisyon tarafından belirlendiğine vurgu yaptı.

Erdem, emekli ve memurun maaşının enflasyona göre belirlendiğini ancak asgari ücretin komisyon tarafından belirlendiğine vurgu yaptı.

Pazarlık masasında tahmini rakam olan yüzde 41.5 enflasyon verisinin baz alınabileceğine işaret eden Erdem, ilk olarak 24 bin 58 TL’nin masaya geleceğini ileri sürdü.

Pazarlık masasında tahmini rakam olan yüzde 41.5 enflasyon verisinin baz alınabileceğine işaret eden Erdem, ilk olarak 24 bin 58 TL’nin masaya geleceğini ileri sürdü.

'Burada tahminlerin en düşüğü orta vadeli program; yüzde 41,5. Ben de diyorum ki madem en düşük tahmin bu, o zaman asgari ücret buradan başlayacak. Asgari ücretin rakam yazılacaksa önce bir 28 bin 303 TL yazılacak, ondan sonra üstü tartışılacak diyorum. 

En düşük enflasyon tahminine göre brüt 28 bin 303 TL, net de 24 bin 58 TL. Yani pazarlık masasında enflasyon kaç oldu denilecek, yüzde 41,5 bekleniyor. Çünkü bu komisyon toplandığında enflasyonu öğrenmiş olmayacağız. Aralıkta toplanacak ocakta öğreneceğiz. Ama beklenti yüzde 41,5. O zaman kağıda önce bir 24 bin 58 TL'yi yazacağız, onun üstüne pazarlık başlayacak diye düşünüyorum yani komisyonda.'

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Erdem, referans rakamın 25 bin 500 TL’ye çıkacağını söyleyerek “Net rakamdan bahsediyorum” dedi.

Erdem, referans rakamın 25 bin 500 TL’ye çıkacağını söyleyerek “Net rakamdan bahsediyorum” dedi.

'O yüzden de referans rakam o gibi görünüyor. 25 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor, net rakamdan bahsediyorum. Tabii öyle gözüküyor ki 24 bin TL ile 25 bin TL arasında yeni bir net rakam görebiliriz.

24 bin TL ile 25 bin TL arasında yeni bir net rakam görebiliriz. Burada asgari ücret deyip geçiyoruz ama 85 milyona dokunan bir ücretten bahsediyoruz. Ve bir geçim ücreti değil, yani onu da ben sık sık tekrarlıyorum. Biraz tekrar gibi oluyor ama bunu da anlatmam lazım. Bu bir geçim ücreti değil. 24 bin TL ile geçinin deme ücreti değil.”

“Bunu bir gösterge ücreti olarak görmek lazım.”

“Bunu bir gösterge ücreti olarak görmek lazım.”

'Bu bir gösterge rakamı. Diyor ki bundan daha az maaş verme ve bu maaşla da primlerini, şunları, bunları hesaplayacağım ben diyor. Yani ekonominin, devletin aldığı ödemeler veya kendi yaptığı ödemelerin tamamı bu brüt maaşlar üzerinden hesaplanıyor asgari ücret. Dolayısıyla bir gösterge rakamı. İşverene de diyor ki bu rakamın üzerinde maaş ver, bundan daha az veremezsin zaten. O yüzden de bunu bir gösterge ücreti olarak görmek lazım.”

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