Milyonlarca Çalışan İçin Pazarlık Masasına Gelecek Asgari Ücrette "İlk Rakam 24 Bin 58 TL Olacak" İddiası

'Burada tahminlerin en düşüğü orta vadeli program; yüzde 41,5. Ben de diyorum ki madem en düşük tahmin bu, o zaman asgari ücret buradan başlayacak. Asgari ücretin rakam yazılacaksa önce bir 28 bin 303 TL yazılacak, ondan sonra üstü tartışılacak diyorum.

En düşük enflasyon tahminine göre brüt 28 bin 303 TL, net de 24 bin 58 TL. Yani pazarlık masasında enflasyon kaç oldu denilecek, yüzde 41,5 bekleniyor. Çünkü bu komisyon toplandığında enflasyonu öğrenmiş olmayacağız. Aralıkta toplanacak ocakta öğreneceğiz. Ama beklenti yüzde 41,5. O zaman kağıda önce bir 24 bin 58 TL'yi yazacağız, onun üstüne pazarlık başlayacak diye düşünüyorum yani komisyonda.'