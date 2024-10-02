Milyonlarca Çalışan İçin Pazarlık Masasına Gelecek Asgari Ücrette "İlk Rakam 24 Bin 58 TL Olacak" İddiası
Milyonlarca Çalışan İçin Pazarlık Masasına Gelecek Asgari Ücrette "İlk Rakam 24 Bin 58 TL Olacak" İddiası
Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretliler 2025 zammını bekliyor. A Para'ya konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, masaya gelecek ilk rakamın 24 bin 58 TL olduğunu söyledi.
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Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretlilerin gözü 2025 zammına çevrildi.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak ve ay sonuna kadar 4 toplantı gerçekleştirerek kararını verecek.
A Haber’e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, masaya gelecek ilk rakamı söyledi.
Erdem, emekli ve memurun maaşının enflasyona göre belirlendiğini ancak asgari ücretin komisyon tarafından belirlendiğine vurgu yaptı.
Pazarlık masasında tahmini rakam olan yüzde 41.5 enflasyon verisinin baz alınabileceğine işaret eden Erdem, ilk olarak 24 bin 58 TL’nin masaya geleceğini ileri sürdü.
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Erdem, referans rakamın 25 bin 500 TL’ye çıkacağını söyleyerek “Net rakamdan bahsediyorum” dedi.
“Bunu bir gösterge ücreti olarak görmek lazım.”
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