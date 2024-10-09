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Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İktidara Yakın Gazete Ankara Kulislerinde Konuşulan Rakamı Yazdı

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İktidara Yakın Gazete Ankara Kulislerinde Konuşulan Rakamı Yazdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
09.10.2024 - 10:33

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Yeni yıl yaklaşırken zamma dair yeni senaryolar ortaya atılıyor. İktidara yakın Türkiye gazetesi, Ankara kulislerinde konuşulan asgari ücret zammını yazdı. Buna göre kulislerde yüzde 36-37 zam konuşuluyor. Eğer bu oranda zam yapılırsa asgari ücret 6 bin 100 TL artacak.

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2025’te zam yapılması planlanan kalemlerden birisi de asgari ücret. Milyonlarca işçinin etkili ve yüksek zam beklentisi sürüyor.

2025’te zam yapılması planlanan kalemlerden birisi de asgari ücret. Milyonlarca işçinin etkili ve yüksek zam beklentisi sürüyor.

Enflasyon verileri zam için kritik öneme sahip. Verilerle birlikte son söz aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olacak.

Enflasyon verileri zam için kritik öneme sahip. Verilerle birlikte son söz aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olacak.

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5; ekonomistler ise yüksek zammın enflasyonu tetikleyeceğini dile getirerek yüzde 25-30 arası bir zam olacağını ifade ediyor.

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5; ekonomistler ise yüksek zammın enflasyonu tetikleyeceğini dile getirerek yüzde 25-30 arası bir zam olacağını ifade ediyor.

Ancak işçi kesiminin beklentisi en az yüzde 40 zam… Ankara kulislerinde konuşulan oran işçileri üzecek cinsten.

Ancak işçi kesiminin beklentisi en az yüzde 40 zam… Ankara kulislerinde konuşulan oran işçileri üzecek cinsten.

Türkiye gazetesinin özel haberine göre Ankara kulislerinde asgari ücrete yüzde 36-37 oranın zam yapılacağı konuşuluyor.

Türkiye gazetesinin özel haberine göre Ankara kulislerinde asgari ücrete yüzde 36-37 oranın zam yapılacağı konuşuluyor.

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Bu oranda zam yapılırsa asgari ücrete en fazla 6 bin 200 TL ekleme olacak. Bir diğer ifadeyle 17 bin 2 lira olan asgari ücret 23 bin TL civarında olacak.

Bu oranda zam yapılırsa asgari ücrete en fazla 6 bin 200 TL ekleme olacak. Bir diğer ifadeyle 17 bin 2 lira olan asgari ücret 23 bin TL civarında olacak.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Serkan Özdemir

alım gücü arttirilsin maaş değil

onur.ozdemir

İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları

Şeyma Açar

Maaşlar artmasın birşeylerin fiyatıda artmasın lütfen artık gerçekten çok bunaldık ülkece,iki kişi çalışmadan geçim çok zor artık

alper arslan

Haklı olduğun nokta var ama; zam yapılmasa bile enflasyondan dolayı zaten piyasa kendini dengeleyecek fiyatlara gelecek ve bu insanlar 1 yıldır eksi bakiye v... Devamını Gör