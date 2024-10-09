Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İktidara Yakın Gazete Ankara Kulislerinde Konuşulan Rakamı Yazdı

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Yeni yıl yaklaşırken zamma dair yeni senaryolar ortaya atılıyor. İktidara yakın Türkiye gazetesi, Ankara kulislerinde konuşulan asgari ücret zammını yazdı. Buna göre kulislerde yüzde 36-37 zam konuşuluyor. Eğer bu oranda zam yapılırsa asgari ücret 6 bin 100 TL artacak.

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