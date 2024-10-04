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Emekli Olmak İsteyen Memurlar İki Kez Düşünecek: “51 Bin TL Maaşla Çalışan Memur Emekli Olunca 16 Bin TL Alır"

Emekli Olmak İsteyen Memurlar İki Kez Düşünecek: “51 Bin TL Maaşla Çalışan Memur Emekli Olunca 16 Bin TL Alır"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
04.10.2024 - 18:16

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur olmayı hayal eden emeklileri iki kez düşündürtecek bir paylaşım yaptı. “Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın” diyen Erdursun, 51 bin TL maaş alan bir memurun emekli olunca alacağı paranın 16-17 bin TL olacağını ifade etti.

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Çalışanların eskiden kurduğu hayallerden birisi de emeklilikti… Emekli olunca küçük bir sahil kasabasına taşınıp emekli maaşıyla ‘gül gibi’ geçinme rüyasını ülkedeki ekonomik kriz kabusa çevirdi.

Çalışanların eskiden kurduğu hayallerden birisi de emeklilikti… Emekli olunca küçük bir sahil kasabasına taşınıp emekli maaşıyla ‘gül gibi’ geçinme rüyasını ülkedeki ekonomik kriz kabusa çevirdi.

Ne yazık ki emeklilik hayali suya düştü, ülkenin acı gerçeği haline geldi. Bunun nedeni ise düşük emekli maaşları, vatandaşların neredeyse yoksulluk sınırı altında yaşaması oldu.

Ne yazık ki emeklilik hayali suya düştü, ülkenin acı gerçeği haline geldi. Bunun nedeni ise düşük emekli maaşları, vatandaşların neredeyse yoksulluk sınırı altında yaşaması oldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı X’te emeklilik hayali kuran memurlara yönelik kritik açıklamalar yaptı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı X’te emeklilik hayali kuran memurlara yönelik kritik açıklamalar yaptı.

“1.10.2008'den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün” diyen Erdursun, özel sektör çalışanını ve memuru karşılaştırdı.

“1.10.2008'den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün” diyen Erdursun, özel sektör çalışanını ve memuru karşılaştırdı.

Erdursun, 51 bin 300 lira maaşla çalışan memurun emekli olduğunda 16-17 bin lira alacağını ifade etti.

Erdursun, 51 bin 300 lira maaşla çalışan memurun emekli olduğunda 16-17 bin lira alacağını ifade etti.
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“Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın” diyen Özgür Erdursun’un emekli olmak isteyenlere kritik uyarıları şöyle:

“Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın” diyen Özgür Erdursun’un emekli olmak isteyenlere kritik uyarıları şöyle:
twitter.com

'1.10.2008'den sonra memurlar:

✔️Çalışırken memur gibi maaş alır.

✔️Emekli aylıkları SSK'lı gibi hesaplanır.

✔️SSK'lı gibi aylığı hesaplanır ancak özel sektördeki gibi netten brütü hesaplanmaz.

✔️Özel sektörde net 51.300TL alan kişinin brütü yaklaşık 68.000TLdir, kamuda 51.300 TL netin brütü 26.780 TL olarak değerlendirilir. Maaşının büyük kısmı ek ödeme olarak verilir, maaş hesabında ek ödeme dikkate alınmaz. 

✔️Memur gibi ikramiyeleri hesaplanır, ek gösterge, kademe ve derece dikkate alınır.

✔️Çok düşük emekli aylığı alır. İkramiyesini memur gibi alır.

✔️Emekli zammı memura verilen zam oranında olur.

✔️51.300TL maaşla çalışırken emekli olduğunda 16-17 bin TL emekli aylığı alır. Özel sektörde bu tutarlardan çalışan 30-35 bin TL emekli aylığı alır.

✔️Emekli olduğunda, çalışırken aldığı ücretin yaklaşık 1/3'ünü alır.

✔️Ek gösterge-kademe-derece emekli aylığını hesabında işine yaramaz.'

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