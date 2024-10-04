Emekli Olmak İsteyen Memurlar İki Kez Düşünecek: “51 Bin TL Maaşla Çalışan Memur Emekli Olunca 16 Bin TL Alır"
Emekli Olmak İsteyen Memurlar İki Kez Düşünecek: “51 Bin TL Maaşla Çalışan Memur Emekli Olunca 16 Bin TL Alır"
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Çalışanların eskiden kurduğu hayallerden birisi de emeklilikti… Emekli olunca küçük bir sahil kasabasına taşınıp emekli maaşıyla ‘gül gibi’ geçinme rüyasını ülkedeki ekonomik kriz kabusa çevirdi.
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Ne yazık ki emeklilik hayali suya düştü, ülkenin acı gerçeği haline geldi. Bunun nedeni ise düşük emekli maaşları, vatandaşların neredeyse yoksulluk sınırı altında yaşaması oldu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı X’te emeklilik hayali kuran memurlara yönelik kritik açıklamalar yaptı.
“1.10.2008'den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün” diyen Erdursun, özel sektör çalışanını ve memuru karşılaştırdı.
Erdursun, 51 bin 300 lira maaşla çalışan memurun emekli olduğunda 16-17 bin lira alacağını ifade etti.
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“Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın” diyen Özgür Erdursun’un emekli olmak isteyenlere kritik uyarıları şöyle:
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