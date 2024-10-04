Emekli Olmak İsteyen Memurlar İki Kez Düşünecek: “51 Bin TL Maaşla Çalışan Memur Emekli Olunca 16 Bin TL Alır"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur olmayı hayal eden emeklileri iki kez düşündürtecek bir paylaşım yaptı. “Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın” diyen Erdursun, 51 bin TL maaş alan bir memurun emekli olunca alacağı paranın 16-17 bin TL olacağını ifade etti.