Ozan Bingöl'ün Anlattığı TÜİK ve Bakanlığın Verileri Arasındaki ‘Dağlar Kadar Farka’ Vatandaştan Yorum Yağdı

“2024 yılının ocak ayında 1 milyar 800 milyon TL özel iletişim vergisi tahsilatı varken ağustos ayında 2.8 milyar TL’ye çıkmış. TÜİK haberleşme giderlerinin yüzde 0.88 düştüğünü açıkladı.

Artış oranı yüzde 53. Yani 8 aydaki artış oranı yüzde 53 iken haberleşme nasıl düşmüş? Ya TÜİK’te ya da merkezi yönetim bütçesinde sorun var. Veriler çok net. Özel iletişim vergisi faturaya bağlı bir vergi. Bunun artması demek fatura ödemelerinin artması demek.

Yüzde 53 artarken haberleşme gideri nasıl düşüyor. Bunu anlamak mümkün değil.”