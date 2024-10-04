Ozan Bingöl'ün Anlattığı TÜİK ve Bakanlığın Verileri Arasındaki ‘Dağlar Kadar Farka’ Vatandaştan Yorum Yağdı
Ozan Bingöl'ün Anlattığı TÜİK ve Bakanlığın Verileri Arasındaki ‘Dağlar Kadar Farka’ Vatandaştan Yorum Yağdı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine olan güven son yıllarda azaldı. Toplumun derinden hissettiği enflasyon ve işsizlik gibi göstergelerin TÜİK tarafından daha düşük açıklandığı iddialar arasında. Sözcü TV’ye katılan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise TÜİK’in açıkladığı haberleşme giderleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı veriler arasında büyük bir fark olduğunu belirterek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler tartışma konularından bir tanesi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon, işsizlik gibi rakamların gerçeği yansıtmadığı, kurum tarafından daha düşük açıklandığı iddia ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜİK’in ve ENAG’ın her ay açıkladığı enflasyon verileri arasında önemli bir fark oluyor. Vatandaşlar da TÜİK’in gerçek rakamları gizlediği konusunda sık sık eleştirilerde bulunuyor.
Öyle ki MetroPOLL Araştırma geçen aylarda TÜİK verilerine olan güvene dair bir anket gerçekleştirdi.
Sözcü TV’de Ebru Baki ile Para Politika yayınına katılan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, TÜİK’in verilerine olan güveni yine sorgulatacak bir açıklama yaptı.
TÜİK’in haberleşme giderlerinin yüzde 0.88 düştüğünü açıkladığını söyleyen Bingöl, aynı dönemde Maliye’nin haberleşme giderlerinden aldığı verginin yüzde 53 arttığını ifade etti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
nasıl haberleşiyorlar mahalledeki çocuklarımı yolluyorlar :)))))