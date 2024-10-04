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Ozan Bingöl'ün Anlattığı TÜİK ve Bakanlığın Verileri Arasındaki ‘Dağlar Kadar Farka’ Vatandaştan Yorum Yağdı

Ozan Bingöl'ün Anlattığı TÜİK ve Bakanlığın Verileri Arasındaki ‘Dağlar Kadar Farka’ Vatandaştan Yorum Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
04.10.2024 - 17:42

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine olan güven son yıllarda azaldı. Toplumun derinden hissettiği enflasyon ve işsizlik gibi göstergelerin TÜİK tarafından daha düşük açıklandığı iddialar arasında. Sözcü TV’ye katılan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise TÜİK’in açıkladığı haberleşme giderleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı veriler arasında büyük bir fark olduğunu belirterek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Son yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler tartışma konularından bir tanesi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon, işsizlik gibi rakamların gerçeği yansıtmadığı, kurum tarafından daha düşük açıklandığı iddia ediliyor.

Son yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler tartışma konularından bir tanesi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon, işsizlik gibi rakamların gerçeği yansıtmadığı, kurum tarafından daha düşük açıklandığı iddia ediliyor.

TÜİK’in ve ENAG’ın her ay açıkladığı enflasyon verileri arasında önemli bir fark oluyor. Vatandaşlar da TÜİK’in gerçek rakamları gizlediği konusunda sık sık eleştirilerde bulunuyor.

TÜİK’in ve ENAG’ın her ay açıkladığı enflasyon verileri arasında önemli bir fark oluyor. Vatandaşlar da TÜİK’in gerçek rakamları gizlediği konusunda sık sık eleştirilerde bulunuyor.

Öyle ki MetroPOLL Araştırma geçen aylarda TÜİK verilerine olan güvene dair bir anket gerçekleştirdi.

Öyle ki MetroPOLL Araştırma geçen aylarda TÜİK verilerine olan güvene dair bir anket gerçekleştirdi.

Ankete katılanların yüzde 61.7’si TÜİK’in daha düşük rakam açıkladığı görüşünü verirken sadece yüzde 11’i kurumun gerçek enflasyon verilerini açıkladığına inandığını belirtmişti.

Sözcü TV’de Ebru Baki ile Para Politika yayınına katılan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, TÜİK’in verilerine olan güveni yine sorgulatacak bir açıklama yaptı.

Sözcü TV’de Ebru Baki ile Para Politika yayınına katılan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, TÜİK’in verilerine olan güveni yine sorgulatacak bir açıklama yaptı.

TÜİK’in haberleşme giderlerinin yüzde 0.88 düştüğünü açıkladığını söyleyen Bingöl, aynı dönemde Maliye’nin haberleşme giderlerinden aldığı verginin yüzde 53 arttığını ifade etti:

TÜİK’in haberleşme giderlerinin yüzde 0.88 düştüğünü açıkladığını söyleyen Bingöl, aynı dönemde Maliye’nin haberleşme giderlerinden aldığı verginin yüzde 53 arttığını ifade etti:

“2024 yılının ocak ayında 1 milyar 800 milyon TL özel iletişim vergisi tahsilatı varken ağustos ayında 2.8 milyar TL’ye çıkmış. TÜİK haberleşme giderlerinin yüzde 0.88 düştüğünü açıkladı. 

Artış oranı yüzde 53. Yani 8 aydaki artış oranı yüzde 53 iken haberleşme nasıl düşmüş? Ya TÜİK’te ya da merkezi yönetim bütçesinde sorun var. Veriler çok net. Özel iletişim vergisi faturaya bağlı bir vergi. Bunun artması demek fatura ödemelerinin artması demek. 

Yüzde 53 artarken haberleşme gideri nasıl düşüyor. Bunu anlamak mümkün değil.”

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X’te (Twitter) haberaktifcom isimli sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamalara vatandaşlar da yorum yağdırdı. İşte sosyal medya kullanıcılarının görüşleri👇🏻

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garibann

nasıl haberleşiyorlar mahalledeki çocuklarımı yolluyorlar :)))))