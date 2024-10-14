Özgür Erdursun, Memur ve Emekli İçin Ocak Ayında Yapılacak Zam İçin Net Oran Verdi
Özgür Erdursun, Memur ve Emekli İçin Ocak Ayında Yapılacak Zam İçin Net Oran Verdi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında “Memur ve tüm emeklilere 2025’te zam yapılmayacak” dedi. Erdursun sözlerine şöyle devam etti: “Zam farklı, enflasyon farklı kavramlardır. Zam kavramı bir mal ve üründen daha fazla alınması için gelire eklenir. Enflasyon farkı ise fiyat artışları karşısında değer kaybeden gelirin eski haline gelmesini sağlamak için yapılır.”
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Memur ve emekliler ocak ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Ancak ‘zam’ olarak bildiğimiz kavram aslında ‘enflasyon farkı.’
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugün Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında memur ve emeklilere aslında zam yapılmayacağını; enflasyon farkı verileceğini yazdı.
Erdursun, iki kavram arasındaki farkı şöyle açıkladı:
“Memura ve memur emeklisine yüzde 10-11; SGK, Bağ-Kur, Banka Sandığı emeklilerine yüzde 15-16 zam.”
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