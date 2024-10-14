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Özgür Erdursun, Memur ve Emekli İçin Ocak Ayında Yapılacak Zam İçin Net Oran Verdi

Özgür Erdursun, Memur ve Emekli İçin Ocak Ayında Yapılacak Zam İçin Net Oran Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 10:21

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında “Memur ve tüm emeklilere 2025’te zam yapılmayacak” dedi. Erdursun sözlerine şöyle devam etti: “Zam farklı, enflasyon farklı kavramlar­dır. Zam kavramı bir mal ve üründen daha fazla alınması için gelire eklenir. Enflasyon farkı ise fiyat artışları karşı­sında değer kaybeden gelirin eski haline gelmesini sağla­mak için yapılır.”

Kaynak

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Memur ve emekliler ocak ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Ancak ‘zam’ olarak bildiğimiz kavram aslında ‘enflasyon farkı.’

Memur ve emekliler ocak ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Ancak ‘zam’ olarak bildiğimiz kavram aslında ‘enflasyon farkı.’

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugün Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında memur ve emeklilere aslında zam yapılmayacağını; enflasyon farkı verileceğini yazdı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugün Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında memur ve emeklilere aslında zam yapılmayacağını; enflasyon farkı verileceğini yazdı.

Kaynak

Erdursun, iki kavram arasındaki farkı şöyle açıkladı:

Erdursun, iki kavram arasındaki farkı şöyle açıkladı:

Memur ve tüm emeklile­re 2025’de bir zam ya­pılmayacak, sadece enflasyon farkı verilecek. Zam farklı, enflasyon farklı kavramlar­dır. Zam kavramı bir mal ve üründen daha fazla alınması için gelire eklenir. 

Enflasyon farkı ise fiyat artışları karşı­sında değer kaybeden gelirin eski haline gelmesini sağla­mak için yapılır.

Halk dilin­de zam olarak değerlendiri­len enflasyon farkı altı ayda bir TÜİK tarafından belirle­nen aylık enflasyona göre he­saplanır.”

“Memura ve memur emeklisine yüzde 10-11; SGK, Bağ-Kur, Banka Sandığı emeklilerine yüzde 15-16 zam.”

“Memura ve memur emeklisine yüzde 10-11; SGK, Bağ-Kur, Banka Sandığı emeklilerine yüzde 15-16 zam.”

Erdursun’un yapılacak zamma dair tahminleri ise şöyle:

“2024 yılı ikinci altı aylık enflasyon farklarının da me­murlarda %10-%11 arası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise ortalama %15-%16 arasın­da çıkacağını tahmin ediyo­ruz. Bu durumda da memur­lara %10-11, memur emeklile­rine %10-11, SSK, Bağ-Kur ve Banka Sandığı emeklilerine de %15-16 oranında enflasyon farkı (halk dilinde zam) yapı­lacağını söyleyebiliriz.”

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