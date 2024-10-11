Merkez Bankası'ndan Yeni Anket: Enflasyon Tahmini Değişince 2025 Maaş Zamları Yeniden Şekillendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14’ten yüzde 44.11’e yükseldi. Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre enflasyon tahminleri değişince 2025’te merakla beklenen maaş zamlarına yönelik tahminler de değişti.

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