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Merkez Bankası'ndan Yeni Anket: Enflasyon Tahmini Değişince 2025 Maaş Zamları Yeniden Şekillendi

Merkez Bankası'ndan Yeni Anket: Enflasyon Tahmini Değişince 2025 Maaş Zamları Yeniden Şekillendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
11.10.2024 - 16:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14’ten yüzde 44.11’e yükseldi. Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre enflasyon tahminleri değişince 2025’te merakla beklenen maaş zamlarına yönelik tahminler de değişti.

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Merkez Bankası, 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği piyasa anketini açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini ankete göre yüzde 43.14’ten yüzde 44.11’e yükseldi. Yeni tahminlerle ocak ayında yapılacak maaş artışları da yeniden şekillendi.

Merkez Bankası, 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği piyasa anketini açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini ankete göre yüzde 43.14’ten yüzde 44.11’e yükseldi. Yeni tahminlerle ocak ayında yapılacak maaş artışları da yeniden şekillendi.

Yıl sonu enflasyon tahmini Merkez Bankası’nın anketinden çıkan sonuca göre gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 5.53 olacak. Memur ve memur emeklisi ise buna göre yüzde 5.03 enflasyon farkı alacak.

Yıl sonu enflasyon tahmini Merkez Bankası’nın anketinden çıkan sonuca göre gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 5.53 olacak. Memur ve memur emeklisi ise buna göre yüzde 5.03 enflasyon farkı alacak.

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre anketteki sonuçlara göre hesap yapıldığında en düşük memur aylığı 42 bin 647 lira olacak. Memur emekli aylığı 19 bin 580 TL’ye ulaşacak.

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre anketteki sonuçlara göre hesap yapıldığında en düşük memur aylığı 42 bin 647 lira olacak. Memur emekli aylığı 19 bin 580 TL’ye ulaşacak.

Kaynak

Memur maaşlarının ise şöyle olması bekleniyor:

Memur maaşlarının ise şöyle olması bekleniyor:

  • Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 - 64.301 TL

  • Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 - 45.445 TL

  • Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 - 58.526 TL

  • Öğretmen 1/4: 47.441 - 52.811 TL

  • Başkomiser 1/3: 58.074 - 64.648 TL

  • Polis Memuru 8/1: 52.552 - 58.501 TL

  • Uzman Doktor 1/4: 66.174 - 73.665 TL

Öte yandan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklanmıştı. Buna göre memur ve memur emekli maaş zammı farkı da yüzde 9.31’i bulacak.

Öte yandan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklanmıştı. Buna göre memur ve memur emekli maaş zammı farkı da yüzde 9.31’i bulacak.

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