En Düşük Emekli Maaşına Eklenecek Refah Payında 14-15 Bin TL Detayı
En Düşük Emekli Maaşına Eklenecek Refah Payında 14-15 Bin TL Detayı
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SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2025’te maaşlarına yapılacak zammın hesabını yapmaya başladı. “Maaşa refah payı eklenecek mi?” “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” soruları yanıt bulmayı bekliyor.
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Yeni yılda tüm bu sorular yanıt bulacak ancak; resmi zammın açıklanmasından önce elde olan verilerden yola çıkılarak tahminler yapılmaya başlandı.
TGRT Haber’de yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle 3 aylık enflasyon oranı toplam yüzde 8.92 oldu.
“SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam.”
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“En düşük emekli maaşı 14-15 bin TL.”
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