En Düşük Emekli Maaşına Eklenecek Refah Payında 14-15 Bin TL Detayı

Ocak 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı için hesaplar hareketlendi. TGRT Haber’de yer alan habere göre enflasyon farkı oranında zam yapıldığı takdirde maaş 14 bin 180 liraya kadar çıkacak.

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