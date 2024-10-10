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En Düşük Emekli Maaşına Eklenecek Refah Payında 14-15 Bin TL Detayı

En Düşük Emekli Maaşına Eklenecek Refah Payında 14-15 Bin TL Detayı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
10.10.2024 - 11:44

Ocak 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı için hesaplar hareketlendi. TGRT Haber’de yer alan habere göre enflasyon farkı oranında zam yapıldığı takdirde maaş 14 bin 180 liraya kadar çıkacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2025’te maaşlarına yapılacak zammın hesabını yapmaya başladı. “Maaşa refah payı eklenecek mi?” “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” soruları yanıt bulmayı bekliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2025’te maaşlarına yapılacak zammın hesabını yapmaya başladı. “Maaşa refah payı eklenecek mi?” “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” soruları yanıt bulmayı bekliyor.

Yeni yılda tüm bu sorular yanıt bulacak ancak; resmi zammın açıklanmasından önce elde olan verilerden yola çıkılarak tahminler yapılmaya başlandı.

Yeni yılda tüm bu sorular yanıt bulacak ancak; resmi zammın açıklanmasından önce elde olan verilerden yola çıkılarak tahminler yapılmaya başlandı.

TGRT Haber’de yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle 3 aylık enflasyon oranı toplam yüzde 8.92 oldu.

TGRT Haber’de yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle 3 aylık enflasyon oranı toplam yüzde 8.92 oldu.

“SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam.”

“SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam.”

Emekli zammının belli olması için önümüzdeki 3 aylık enflasyon verileri bekleniyor. Orta Vadeli Programın 2024 sonu yüzde 41.5 olarak tahmin ettiği enflasyona göre emekli refah payı hariç yüzde 13.44 zam alacak.

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“En düşük emekli maaşı 14-15 bin TL.”

“En düşük emekli maaşı 14-15 bin TL.”

Taban aylıklar için düzenleme yapılmazsa maaşı 11 bin liranın altında olanları sıfır zam bekliyor. Eğer taban aylıklarda enflasyon farkı kadar zam yapılırsa alınacak ücret 14 bin 180 lira olacak.

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