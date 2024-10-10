Günün Fıkrası TÜİK'ten: "Ağustos Ayında İşsizlik Azaldı" Diyen TÜİK'e Gelen Tepkiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik bir önceki aya göre yüzde 8.5'e geriledi. X'te (Twitter) pek çok isim TÜİK'in açıkladığı bu verilere tepki gösterdi.