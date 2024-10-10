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Günün Fıkrası TÜİK'ten: "Ağustos Ayında İşsizlik Azaldı" Diyen TÜİK'e Gelen Tepkiler

Günün Fıkrası TÜİK'ten: "Ağustos Ayında İşsizlik Azaldı" Diyen TÜİK'e Gelen Tepkiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
10.10.2024 - 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik bir önceki aya göre yüzde 8.5'e geriledi. X'te (Twitter) pek çok isim TÜİK'in açıkladığı bu verilere tepki gösterdi.

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TÜİK, ağustos ayı işsizlik rakamlarını paylaştı. Verilere göre temmuz ayında yüzde 8.8 olan işsizlik ağustos ayında 8.5'e geriledi.

TÜİK, ağustos ayı işsizlik rakamlarını paylaştı. Verilere göre temmuz ayında yüzde 8.8 olan işsizlik ağustos ayında 8.5'e geriledi.

Kaynak

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azaldı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7.0 iken kadınlarda yüzde 11.4 oldu.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azaldı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7.0 iken kadınlarda yüzde 11.4 oldu.

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı temmuza göre 78 bin kişi arttı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu.

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı temmuza göre 78 bin kişi arttı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu.

TÜİK'in enflasyon ve işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığına yönelik iddialar son yıllarda arttı. Enflasyonu ve işsizliği düşük verilerle açıklayan TÜİK'e tepkiler art arda geliyor. TÜİK'in son işsizlik verileri de tepkilerden nasibi aldı.

TÜİK'in enflasyon ve işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığına yönelik iddialar son yıllarda arttı. Enflasyonu ve işsizliği düşük verilerle açıklayan TÜİK'e tepkiler art arda geliyor. TÜİK'in son işsizlik verileri de tepkilerden nasibi aldı.

Siyasi isimlerden ekonomistlere kadar pek çok kişi bu verilere tepki gösteren paylaşımlar yaptı. İşte o yorumlar👇🏻

twitter.com

'TÜİK işsizlik azaldığını açıkladı.

TÜİK’i kutlamak lazım.

Acayip çalışıyorlar.

İşsizlik düşüyor.

Enflasyon düşüyor.

Bu sonuçları bulmak için bir beceri gerekir ki görünen o var.

Her gün yüzlerce kişi iş için bizleri arıyor.

Emekli “simit alamaz”  durumayız diyor.

İyi ki TÜİK var.Gülümsetiyor!'

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