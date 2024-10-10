Asgari Ücret Zammının Yüzde 30 Olmasını İsteyen Patronlara DİSK Karşı Çıktı
Asgari Ücret Zammının Yüzde 30 Olmasını İsteyen Patronlara DİSK Karşı Çıktı
Asgari ücret zammı aralık ayında 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısıyla belli olacak. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre iş dünyasından 'Zam yüzde 30 olsun' talebi geldi. Ancak DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, “Bu lafları söylerken açlık sınırına da bir baksınlar' sözleriyle patronlara tepki gösterdi.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında zammı belirlemek için bir araya gelecek. Enflasyon verilerinin yanı sıra komisyon zammın belirlemesinde önemli bir role sahip.
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Komisyonun toplanmasıyla asgari ücret zammı böylece netleşmiş olacak. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 41 seviyelerinde olması beklenirken iş dünyası istedikleri zammı açıkladı.
Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre patronlar zammın en fazla yüzde 30 olmasını istedi.
DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, patronların bu talebine tepki gösterdi. Görgün, “Bu lafları söylerken açlık sınırına da bir baksınlar. İşçiler bu açıklamalara pabuç bırakmayacak” dedi ve şöyle devam etti:
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