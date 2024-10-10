Asgari Ücret Zammının Yüzde 30 Olmasını İsteyen Patronlara DİSK Karşı Çıktı

“İşçiler de bunlara pabuç bırakmaz. Açlık sınırının altında yaşamaya kimse evet demez. Mecal de yok zaten. Emekçilerin yarısı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Sermaye şimdiden kitleleri düşük asgari ücrete alıştırmak için ön çalışma yapıyor. Hükümet de zayıf. Sermaye sesini çıkararak ne koparırsak kârdır mantığı ile hareket ediyor.”