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Asgari Ücret Zammının Yüzde 30 Olmasını İsteyen Patronlara DİSK Karşı Çıktı

Asgari Ücret Zammının Yüzde 30 Olmasını İsteyen Patronlara DİSK Karşı Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
10.10.2024 - 12:06

Asgari ücret zammı aralık ayında 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısıyla belli olacak. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre iş dünyasından 'Zam yüzde 30 olsun' talebi geldi. Ancak DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, “Bu lafları söylerken açlık sınırına da bir baksınlar' sözleriyle patronlara tepki gösterdi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında zammı belirlemek için bir araya gelecek. Enflasyon verilerinin yanı sıra komisyon zammın belirlemesinde önemli bir role sahip.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında zammı belirlemek için bir araya gelecek. Enflasyon verilerinin yanı sıra komisyon zammın belirlemesinde önemli bir role sahip.

Komisyonun toplanmasıyla asgari ücret zammı böylece netleşmiş olacak. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 41 seviyelerinde olması beklenirken iş dünyası istedikleri zammı açıkladı.

Komisyonun toplanmasıyla asgari ücret zammı böylece netleşmiş olacak. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 41 seviyelerinde olması beklenirken iş dünyası istedikleri zammı açıkladı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre patronlar zammın en fazla yüzde 30 olmasını istedi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre patronlar zammın en fazla yüzde 30 olmasını istedi.

Kaynak

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, patronların bu talebine tepki gösterdi. Görgün, “Bu lafları söylerken açlık sınırına da bir baksınlar. İşçiler bu açıklamalara pabuç bırakmayacak” dedi ve şöyle devam etti:

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, patronların bu talebine tepki gösterdi. Görgün, “Bu lafları söylerken açlık sınırına da bir baksınlar. İşçiler bu açıklamalara pabuç bırakmayacak” dedi ve şöyle devam etti:

“İşçiler de bunlara pabuç bırakmaz. Açlık sınırının altında yaşamaya kimse evet demez. Mecal de yok zaten. Emekçilerin yarısı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Sermaye şimdiden kitleleri düşük asgari ücrete alıştırmak için ön çalışma yapıyor. Hükümet de zayıf. Sermaye sesini çıkararak ne koparırsak kârdır mantığı ile hareket ediyor.”

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