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Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı: Kasım Ayı Faizi Yüzde 50’de Sabit Tutuldu

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Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı: Kasım Ayı Faizi Yüzde 50’de Sabit Tutuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2024 - 14:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı politika faiz kararını açıkladı. Faiz indiriminin olup olmayacağı merak edilirken 7 aydır olduğu gibi kasım ayında da faiz yüzde 50’de sabit tutuldu.

Merkez'den yapılan açıklamada 'Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir' denildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: 'Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.'

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Merkez Bankası, merakla beklenen kasım ayı politika faiz kararını açıkladı. Yılın on birinci faiz oranında da gelenek bozulmadı ve yine yüzde 50'de sabit tutuldu.

Merkez Bankası, merakla beklenen kasım ayı politika faiz kararını açıkladı. Yılın on birinci faiz oranında da gelenek bozulmadı ve yine yüzde 50'de sabit tutuldu.

Kasım ayı verisiyle birlikte faiz üst üst sekiz ay boyunca değişmemiş oldu. En son politika faizi mart ayında yüzde 50’ye yükseltilmişti.

Kasım ayı verisiyle birlikte faiz üst üst sekiz ay boyunca değişmemiş oldu. En son politika faizi mart ayında yüzde 50’ye yükseltilmişti.

Para Politikası Kurul (PPK) toplantısına Fatih Karahan, Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Fatma Özkul katıldı. Toplantının ardından yayımlanan açıklamada enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtildi.

Para Politikası Kurul (PPK) toplantısına Fatih Karahan, Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Fatma Özkul katıldı. Toplantının ardından yayımlanan açıklamada enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtildi.

PPK açıklamasında 'Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.'  ifadeleri yer aldı.

Açıklamada 'kemer sıkma politikaları'nın devam edeceği mesajı verildi.

Açıklamada 'kemer sıkma politikaları'nın devam edeceği mesajı verildi.

'Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.'

"Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."

"Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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