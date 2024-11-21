Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı: Kasım Ayı Faizi Yüzde 50’de Sabit Tutuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı politika faiz kararını açıkladı. Faiz indiriminin olup olmayacağı merak edilirken 7 aydır olduğu gibi kasım ayında da faiz yüzde 50’de sabit tutuldu.

Merkez'den yapılan açıklamada 'Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir' denildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: 'Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.'