Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Yüzde 50’de Sabit Tuttu
Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Yüzde 50’de Sabit Tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı politika faizini açıkladı. TCMB, yılın onuncu faizini yüzde 50’de sabit tuttu.
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Merkez Bankası, yılın onuncu faiz kararını açıkladı. En son mart ayında yüzde 50’ye çıkarılan politika faizi ekim ayında da yüzde 50’de sabit tutuldu.
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Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan, Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Fatma Özkul imzalı açıklamada “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada eylül ayında enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğu ifade edilirken şu ifadeler yer aldı:
“Sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.”
“Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.”
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