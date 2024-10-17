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Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Yüzde 50’de Sabit Tuttu

Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Yüzde 50’de Sabit Tuttu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.10.2024 - 14:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı politika faizini açıkladı. TCMB, yılın onuncu faizini yüzde 50’de sabit tuttu.

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Merkez Bankası, yılın onuncu faiz kararını açıkladı. En son mart ayında yüzde 50’ye çıkarılan politika faizi ekim ayında da yüzde 50’de sabit tutuldu.

Merkez Bankası, yılın onuncu faiz kararını açıkladı. En son mart ayında yüzde 50’ye çıkarılan politika faizi ekim ayında da yüzde 50’de sabit tutuldu.

Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan, Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Fatma Özkul imzalı açıklamada “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir” ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan, Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Fatma Özkul imzalı açıklamada “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada eylül ayında enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğu ifade edilirken şu ifadeler yer aldı:

Açıklamada eylül ayında enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğu ifade edilirken şu ifadeler yer aldı:

“Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir.”

“Sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.”

“Sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.”

“Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.”

“Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.”

“Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.”

“Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.”

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